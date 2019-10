'Gledalo nas je pola zemlje, slava nas je zatekla preko noći'

Život pod budnim okom kamera reality showova za većinu je kandidata bio velika promjena s kojom su se teško nosili. Preko noći su postali jedni od najpraćenijih ljudi u zemlji, a fizički, ali i mentalno, za mnoge je to bilo previše naporno. Ipak, svaki novi reality show na televiziji iznjedrio je i pobjednike koji su svojim osobinama “osvojili” publiku. Ne postoji jedinstvena formula reality uspjeha, ali povijest ovakvog TV formata pokazuje da su simpatije gledatelja natjecatelji najčešće “zarađivali” iskrenošću, opuštenošću i humorom. Neki od njih osvojili su milijune pa se nakon instant-slave povukli i nestali iz javnog života, dok su drugi svoj nastup u showu iskoristili kao platformu na kojoj su izgradili cijelu karijeru.

Vrata reality formata u Hrvatskoj je, sad već pomalo davne, 2003. širom otvorila prva komercijalna TV kuća - Nova TV. Po uzoru na inozemne showove, koji su među kandidatima tražili određene talente, 'Story SuperNova' pojavio se kao prilika za stotine zainteresiranih mladih ljudi koji su željeli biti voditelji. Nisu svi od njih zaista i postali poznata TV lica, no enormna gledanost i uspjeh koje je show ostvario svima su tih godina promijenili život.

- Danas kad se pokušavam prisjetiti toga, sve mi je to jedna velika magla i adrenalin. Preko noći smo bili ubačeni u tako nešto veliko, gledalo nas je pola zemlje, a mi smo uglavnom bili studenti koje je sve to malo zateklo. Ipak, mislim da smo se dobro snašli, a i koncept tog realityja bio je puno drugačiji i smisleniji od ovih današnjih. Mi smo se natjecali u novinarskim zadacima, puno učili i vježbali, a danas imate Gospodina Savršenog gdje se od djevojaka očekuje nešto skroz drugo - prisjeća se Anja Alavanja, jedna od kandidatkinja koje su dogurale do same završnice, a nakon showa su ostale raditi na televiziji.

Foto: PROMO

Lijepe uspomene na Story SuperNova show ima i Paola Valić - Bekić. Kao i Anja, danas je majka i u sretnom braku te još uvijek na malim ekranima. Uz Moniku Kravić, Barbaru Radulović, Rajnu Raguž i Ivonu Perišu, bila je jedna od kandidatkinja koje su najviše 'obećavale'.

- Nismo imali pojma kakva će se masovna histerija stvoriti za vrijeme emitiranja, te koliko su nas djeca i ljudi zavoljeli. Nisam nikad zažalila radi te mladenačke odluke jer mi je otvorila mnoge prilike, a i upoznala sam sjajne ljude. Najviše sam vremena tada provodila s Barbarom, ali i danas imam lijep odnos s Anjom, Nenadom Hervatinom, Dorijanom Elezovićem, Monikom... Čujemo se povremeno - govori nam Paola, koja također o mnogim današnjim reality showovima ne misli ništa pozitivno.

Foto: PROMO

Hrvati su se u to vrijeme tek upoznavali s konceptom reality televizije i ni sami nisu znali kako funkcionira ova vrsta zabavnog programa. Uspjeh je zatekao i one u produkciji te sve koji su na showu radili.

- Znali smo da će to vjerojatno biti gledano, ali nismo mogli predvidjeti kolika će stvarno biti pomama za kandidatima i showom. Glavni voditelj bio je Rene Bitorajac, a ja sam vodio intervjue iz backstagea u prvom izdanju gdje smo tražili voditelja, a kasnije sam bio i glavno lice kad smo tražili pjevače te sam bio član žirija uz pokojnog Đorđa Novkovića i današnjeg predsjedničkog kandidata Miroslava Škoru. Puno se toga otada promijenilo - zaključuje Vinko Štefanac, koji je također na svojoj koži osjetio slavu.

Foto: Nova TV

Prepoznavali su ga na ulici i dobivao je veliku pažnju, a mnogi ga se i danas sjećaju, iako više nema nekadašnju medijsku pažnju.

- Ja sam prvenstveno školovani glumac, iako smatram da bih ulogu TV voditelja i danas odradio puno bolje od velikog dijela ljudi koji to rade. U Hrvatskoj dvije osobe imaju više radnih sati pred kamerama od mene, to su Duško Ćurlić i Barbara Kolar. Iz showa imam samo lijepa iskustva, a jedino zbog čega žalim je što sam zbog voditeljske karijere zapostavio onu glumačku. Nažalost, tada je politika kazališnih kuća bila drugačija. Nisi smio raditi sa strane i to me koštalo stalnog i većeg glumačkog angažmana - analizira Štefanac, koji tvrdi kako je i danas u onome što voli. Vodi dramske radionice, sinkronizira crtiće i glumi u serijama.

Foto: Nova TV

U godinama nakon završetka Story Super Nova showa, na malim ekranima gledali smo i Moniku Kravić, koja je vodila emisiju 'Red Carpet'. Nakon što se 2008. udala za sina Zdravka Mamića, Marija Mamića, Monika se povukla iz svijeta medija no, kako saznajemo, nedavno se ponovno vratila struci i prvoj ljubavi. Danas iza kulisa radi na Narodnom radiju.

Foto: PROMO

Barbara Radulović radila je na HRT-u kao voditeljica emisija Video-kiosk i Metro pop te natjecanja Dora 2004. Ljubav prema glazbi odvela ju je i do CMC televizije na kojoj je vodila nekoliko emisija. Proglašena je najseksi Hrvaticom 2007., a 2012. kratko se vratila sudjelovanjem i pobjedom u HRT-ovom Plesu sa zvijezdama. Danas ju je teško 'uloviti' na malim ekranima, kao i Rajnu Raguž, Miss Hrvatske iz 2001. koja se danas bavi fotografijom.

Foto: PROMO

U prvom hrvatskom realityju trebala se natjecati i Nikolina Pišek Ristović, tada mlada novinarka HRT-a, ali odustala je kad je shvatila kakav će biti koncept showa. Do voditeljske karijere ipak je došla nekim drugim putem.

Foto: PROMO

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: