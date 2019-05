Gledatelji brane Nives: 'Žiri joj otvoreno govori da je ne vole...'

Nives, ti si prevelika profesionalka za taj show, a žiri je iznimno neprofesionalan I neugodan, bio je jedan od komentara gledatelja nakon sinoćnje emisije 'Ples sa zvijezdama'.

Foto: nova tv

POGLEDAJTE VIDEO:

Nives Celzijus se s ostalim kandidatima koji su ispali iz showa borila za povratak u isti. Svi parovi su plesali po dva plesa, a Nives je u drugom glumila Peggy Bundy te osvojila gledatelje.

Foto: Instagram

No, ispalo je da su ona i njen partner Mateo dobili najmanje glasova publike, što je mnogima bilo 'čudno'.

Foto: Instagram

- Nives nema šanse za povratak. Žiri ju otvoreno ne podnosi. Jadno je kako se ne trude sakriti da ju ne vole - komentirali su gledatelji nakon što ih je Dinko Bogdanić 'popljuvao'.

- Kako je Dinko šarmantan: 'Bilo je grešaka, ali to je kod vas normalno.' Kao da drugi plesači amateri plešu bez ijedne greške. No kod ocjenjivanja Nives to nadilazi profesionalni način ocjenjivanja i ulazi u osobni antagonizam prema njoj - istaknuli su gledatelji.

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što su ipak Sonja Kovač i njen partner Gordan osvojili najviše glasova te se vratili u show, Nives je od sreće što nije prošla skakala i veselila se.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nives je kraljica i bok, točno se vidi kako je boli ona stvar za komentare žirija - zaključili su gledatelji.

NEPREPOZNATLJIVA HUREM: Nekad prekrasna glumica danas izgleda kao plastična lutka