Gledatelji: 'Dajte Adamu kumu! Bolje si pašu i pala je na njega'

Lik je predobar. Što ga meni niste namjestili?, rekla je na vjenačnju Silvija, kuma Nikoline Tutić (31) koja je rekla 'da' Adamu Kromeru (33). Kuma je oduševljena Adamom, ali Nikolina još nije sigurna sviđa li joj se muškarac kojeg su joj stručnjaci 'namjestili'. Malo govori da treba biti zgodniji, onda govori kako ipak ima lijepo tijelo, pa se žali kako je živcira jer je grli... Ipak, gledatelji showa 'Brak na prvu' sigurni su kako Nikolina nije prava djevojka za Adama.

Za Adama bi, slažu se brojni gledatelji, bolji izbor bila Nikolinina kuma.

- Najbolje da se on i kuma 'skompaju' jer ga Nikolina nije vrijedna - napisao je na društvenim mrežama jedan gledatelj.

Foto: Facebook

- Kuma je već pala na Adama. Prepustite ga njoj, a ovu nesređenu uputite da živi sama jer njoj nitko neće valjati - nadovezao se drugi gledatelj u komentarima.

Foto: RTL

U prethodnoj epizodi showa parovi su kročili u svoje zajedničke domove. Nikolina nije bila zadovoljna.

- O, pa to je neki mali stančić - rekla je Nikolina na ulazu. Kuhinja joj je, također, bila vrlo mala, iako je naglasila u showu kako ne zna kuhati. Adam, pak, od nje očekuje kako zna bar nešto, s obzirom na to da zna i on.

Foto: RTL

