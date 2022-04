Gledatelji iznenađeni jer nema Karmele na proslavi HRT-ove emisije: 'Zašto te nisu zvali?'

Povodom 30. obljetnice HRT-ove emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' u ulozi gošće našla se i bivša voditeljica i zaštitno lice ove emisije Blaženka Leib, a mnogi su primijetili da među gostima nije bila i Karmela Vukov Colić (53).

Karmela je godinama vodila ovu emisiju, a na svom Facebook profilu čestitala je rođendan emisiji, a zatim i odgovorila pratiteljima u komentarima koji su negodovali jer i ona nije bila gošća.

- 'Dobro jutro, Hrvatska' slavi 30. rođendan. Više od 20 njih je i mojih. Vesele me neka nova lica, još više stara. Ona su podsjetnik na sve sjajne, velike i važne stvari uz koje smo započinjali dan punih 30 godina. I danas, onako rođendanski, Dobrom jutru želim još puno godina i još puno ovakvih, obiteljskih, fotografija. Manje praznih priča i teških tema u studiju, više radosti i punine života iz svih krajeva Hrvatske. Manje Ane Milić, a više Regine Zubanović, Monike Bradarić, Roberta Ferlina, Željke Živković, Frane Ridjana, Željke Fattorini, Egona Šoštarića, Mladena Santrića, Blaže Leib, Drage Celizića, više Anđeline i Bibe, Tanje Šimić, Mirka Fodora, Željka Kovačevića, Sanje Doležal, Andrijane Škorput, Jelene Pajić, Vesne Mimice, Jose Brkljačića, Davora Meštrovića, Ivane Perić, Vesne Karuze, Damira Devića, Tonija Volarića, Marka Nenadića i ostalih kreativaca… Drago Dobro jutro, sretan ti 30.-ti! - napisala je Karmela.

- Pa draga moja, nevjerojatno mi je da te nisu zvali, ali evo i Tomac me zvao da nisu ni njega. A da ne spominjem ni nas montažere , eto... Što ćeš... Budi mi dobro i zdravo - poručila joj je pratiteljica i bivša članica ekipe HRT-a.

- Nema to veze s pozivom, ali da Tomac. Koliko smo pjesama ispjevali s njim.. .Baš si me dobro sjetila! - komentirala je Karmela.

Podsjetimo se, Karmela od studenog 2018. ne radi na HRT-u, a odlučila je otići jer joj se više nije sviđala atmosfere koja je vladala na toj televiziji.

- Nije mi bila namjera napustiti HRT, nisam o tome razmišljala, no život ponekad ima drukčiji scenarij... Osnovni razlog moje molbe za prekid radnog odnosa zdravstvene je prirode. Godinama sam gurala, ustajala u četiri ujutro, radila jutrima, večerima, subotama, nedjeljama, bila na terenima, snimanjima, ponekad i više od deset sati dnevno, i sve je to super - jer radila sam posao koji volim. No, u jednom trenutku organizam kaže dosta - ispričala je za Gloriju.

