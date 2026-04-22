VESELI BRAČANI

Gledatelji oduševljeni Aninim menijem u Večeri za 5: 'Ekipa i hrana su odlični. Ocjena je 10'

Gledatelji su oduševljeni cijelom ekipom Bračana te im na društvenim mrežama pišu: 'Svaka čast, ekipa ste prava', 'Bravo ekipa, svi ste odlični' i 'Predivni ste, uživala sam gledat'

Sinoć je za odlično raspoloženu vatrogasnu ekipu kuhala Ana. Kao i Žana prekjučer, Ana je od svojih gostiju dobila same desetke i tako osvojila maksimalnih četrdeset bodova.

Domaćica je pripremu započela glavnim jelom 'Vratite se Milnari svi', sipom i bobom s crnom tjesteninom koju je pripremila sama te u nju dodala crnilo od sipe.

Ani se pridružio kolega vatrogasac koji je domaćici izronio kamenice, a zatim joj se pridružio u kuhinji kako bi joj pomogao s čišćenjem i otvaranjem školjaka. Slijedila je priprema deserta 'Kad mendule procvitaju', a Žana ispravno pretpostavila da će biti bračka torta od mendula. Ana je u nju dodala i med od lavande te med od limuna, a na kraju i sirup od limuna.

Za predjelo 'Od Mrduje do Mrduje' Žana je rekla kako je Mrduja otočić između Bača i Šolte pa da stoga mora svakako biti nešto morsko:

- Ne može biti janjetina nikako - dodala je. Domaćica je od butarge napravila majonezu, a od fileta mola panirane okruglice te uz sve to poslužila i blitvu.

Domaćica je za doček gostima pripremila svježe kamenice i čaše pjenušca. Doček se gostima svidio, ali Nikola je priznao kako mu se Ana činila pomalo umorna. Nakon zdravice ekipa se smjestila za stol. Predjelo se svidjelo gostima izgledom i okusom, a posebno majoneza od butarge.

- Zadovoljna sam predjelom, ispalo je sve super. Ispraznili su tanjure, po reakcijama i komentarima mislim da je sve bilo odlično -zaključila je domaćica.

Bračka torta oduševila je goste, a uz desert u kojem je bilo i lavande vesela ekipa je zapjevala prigodnu pjesmu 'Oči boje lavande'.

- Atmosfera je bila kao pjesma - prikladno je komentirao Nikola. 

Gledatelji su oduševljeni cijelom ekipom Bračana te im na društvenim mrežama pišu: 'Svaka čast, ekipa ste prava', 'Bravo ekipa, svi ste odlični' i 'Predivni ste, uživala sam gledat'.

A i večerašnja domaćica se, sudeći prema komentarima, svidjela gledateljima. Jedna je gledateljica napisala: 'Ekipa, hrana, atmosfera i iznenađenje odlično. Moja ocjena 10'.

