Gledatelji prepoznali Josipa iz RTL-ova showa: ‘Da, robijao sam, ali čist sam pred zakonom’

Posljednji put s lisicama na rukama bio je 2017., a 2006. bio je pravomoćno osuđen zbog 16 kaznenih djela na 11 godina i 8 mjeseci. Josip Lončarić unatoč tome se pojavio u RTL-ovom kulinarskom showu

<p><strong>Sonja Lončarić</strong> (33) iz mjesta Praporčan pokraj Čakovca bila je ovotjedna prva kandidatkinja showa 'Večera za 5 na selu'. Uz nju se u kuhinji 'motao' njezin suprug <strong>Josip Lončarić</strong> (65), a gledatelje je odmah zaintrigirala njihova ljubavna priča zbog velike razlike u godinama. Također, Josipovo lice bilo im je odnekud poznato. Ispostavilo se da je iza Lončarića kriminalna prošlost.</p><p>- Bilo je teških vremena, ali našli smo se. U nekom periodu života trebala mi je potpora, a to sve imam u Josipu - ispričala je Sonja za <a href="https://www.rtl.hr/tv/vecera-za-5-na-selu/novosti/3904062/domacica-sonja-otkrila-kako-je-pocela-veza-nje-i-32-godine-starijeg-supruga-poceli-smo-zivjeti-skupa-kad-sam-imala-17-godina/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Supruga ljubi od svoje 17. godine kada se i uselila u njegov dom. Bila je mlada snaha pa ju je on, kako kaže, naučio kuhati. U braku su 16 godina, a imaju i kćer (14). Okolina u početku nije odobravala njihovu vezu jer je on 32 godine stariji, ali danas ih, kako kažu, svi prihvaćaju. Sonja radi kao ravnateljica doma za starije i nemoćne osobe u svom mjestu, gdje Josip pomaže. Za njega su međimurski mediji pisali kako prodaje langoše, odnosno pržene lepinje po sajmovima. Osim toga, Lončarić je dijelu javnosti poznat i kao 'međimurski Carrington' zbog povezanosti s ilegalnim prijevozom ljudi preko granice. Proveo je 11 mjeseci u zatvoru u Sloveniji, zbog krijumčarenja ljudi. Za Jutarnji list kaže da je danas pred zakonom čist. </p><p>- U ono vrijeme vozio sam taksi i sve je bilo legalno. Rat bukti na sve strane, nitko me nije zvao u obranu zemlje, a ljudi su bili očajni. Nikoga preko granice nisam prebacivao nego su oni mene kao taksista molili da ih do granice dovezem za novac. I jesam. To je u ono vrijeme kraha Jugoslavije i nakon raspada države bilo normalno. Pa prevozio sam majmune, a kamoli neću ljude. Uredno sam imao taksi-tablu na autu i vozio i pijance i kurviše dok su se u drugim autima vozili samo njihovi šeširi, a platili su prijevoz za svaki auto - prisjetio se Lončarić epizode iz svoje prošlosti za <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/krijumcario-je-ljude-i-robijao-a-sad-kuha-u-rtl-ovom-reality-showu-pred-zakonom-sam-cist-15025285">Jutarnji list</a>.</p><p>U medijima je 2017. odjeknulo kako je Josip osuđen u Italiji zbog počinjenja 16 kaznenih djela otmice, iznude i protuzakonitog ulaženja, pa je Italija izdala europski uhidbeni nalog i tražila njegovo izručenje. Time se bavio Županijski sud u Varaždinu, nakon što je policija uhitila Lončarića 8. ožujka te godine. Međutim, sud je u srpnju 2017. obustavio postupak. Rimski Interpol tad je obavijestio hrvatski MUP da Lončarića pusti, jer se uhidbeni nalog obustavlja. Talijanska tijela odustala su od međunarodne potrage.</p><p>- To su sve bile glupe optužbe. Nikad nisam bio u Italiji i nikad nisam tamo uhićen niti sam imao posla s policijom. Mogli su me i u Meksiku tako osuditi za isto samo zato što je netko, tko je odlučio biti druker i cinkaroš, moje ime spomenuo tamo nekom istražitelju te me prokazao kao vođu krijumčarske bande. Lako su baratali mojim imenom jer su znali da sam pošten i da ne divljam. I ta glupost da sam Superboss, pa to je smiješno - kaže Lončarić za Jutarnji i dodaje da mu je nadimak Carrington bio u redu. </p><p>- Nisam ja živio na visokoj nosi. Nikakve vile i nikakav luksuz iz Dinastije, samo odijela. Nego, susjed me nazvao Carringtonom jer sam oko sebe uvijek imao puno djevojaka. Znate, ljudi će uvijek zavidjeti i svakakve stvari pričati. Čak su mi nakalemili jednom policiju na vrata jer su rekli da ja imam noćni klub i kupleraj pod zemljom. A to su širile one koje glume poštenjačine, a doma imaju muževe pijance koji ih tuku. Moja žena od mene prima samo zagrljaje i tone ljubavi i na nju sam ljubomoran - govori Lončarić. </p><p>Lončarić je za Jutarnji list pojasnio i kako je upoznao Sonju, odnosno ona njega. </p><p>- Imala je 17 godina. Pitala me imam li cigaretu. Rekao sam da cigaretu nemam, ali da imam sat. I prošlo je već 17 godina da mi nje dosta nije. Jedinstvena je i poštena. I u dobrim odnosima je s mojom bivšom ženom Kineskinjom koja je ostala živjeti u našoj kući s djecom te je i dalje dio moje obitelj. Bivša i sadašnja žena su prijateljice. Odlaze na kave, druže se. Bivša zna reći da joj nisam bio dobar, ali onda odmah naglasi i da boljeg od mene nije našla. Otac sam šestero djece i ne žalim ni za čim. Prošlost nisam protratio, a sada živim drugim životom. Žena i ja vodimo starački dom. Skrbimo o 40 korisnika, zapošljavamo 13 radnika. U kuhinji kuharici pomažemo žena i ja. Ja se fokusiram na kolače. Svi ih hvale, kažu da su dobri - ispričao je Lončarić.</p><p>Par nam nije bio dostupan za izjave oko spornog slučaja, a kontaktirali smo i RTL. </p><p>- Kandidati koji se prijavljuju u 'Večeru za 5 na selu', ali i sve ostale naše emisije, obavezni su potpisati izjave da nisu kažnjavani te predočiti potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od šest mjeseci. Svi kandidati su svjesni mogućih penala. U ponedjeljak, 12. listopada, kuhala je kandidatkinja Sonja Lončarić, ravnateljica doma za starije i nemoćne osobe u mjestu Praporčan. Tada smo imali priliku upoznati Sonjinu životnu priču s naglaskom na njezin brak. Gospodin Lončarić, njezin suprug, nije bio kandidat našeg showa. Fokus emisije 'Večere za 5 na selu' uvijek je na kandidatima koji pripremaju večeru. RTL Hrvatska strogo osuđuje sva nepoštivanja zakona Republike Hrvatske - javili su nam s RTL-a. </p>