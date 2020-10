Domaćica Sonja ima 32 godine starijeg muža: S njim živim od 17-e godine, osuđivali su nas...

<p><strong>Sonja Lončarić</strong> (33) iz Praporčana u Međimurskoj županiji, jedna je od ovotjednih kandidatkinja 'Večere za 5 na selu'. Za sebe kaže da je pozitivna i vedra osoba, koja voli zabavu i druženje. To je jedan od razloga zašto se prijavila u show. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica u 'Večeri za 5'</strong></p><p>Inače živi sa suprugom <strong>Josipom</strong> s kojim je u braku 16 godina. Vezu s njim započela je, kako priča, sa 17 godina, a ubrzo su počeli i živjeti skupa. Imaju kći <strong>Rebeku</strong> (14). Okolina u početku nije odobravala njihovu vezu, jer je on 32 godine stariji od nje. No danas ih svi prihvaćaju.</p><p>- Bilo je teških vremena jer je među nama velika razlika u godinama, ali našli smo se. U nekom periodu mog života trebala mi je potpora i neka stalna čvrsta osoba. To sam sve našla u Josipu - ispričala je Sonja za <a href="https://www.rtl.hr/tv/vecera-za-5-na-selu/novosti/3904062/domacica-sonja-otkrila-kako-je-pocela-veza-nje-i-32-godine-starijeg-supruga-poceli-smo-zivjeti-skupa-kad-sam-imala-17-godina/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Kaže kako je suprug voli razveseliti s dobrom večerom te da odlično kuha. Od njega je naučila i kuhati, jer je došla mlada za snahu. </p><p>- Josip me razveseli dobrom večerom, dobrim vicevima, razgovorom - dodala je Sonja. </p><p>No pobjeda u showu nije joj toliko bitna, iako bi to voljela. 'Večera za 5 na selu' predstavlja joj novi izazov. </p><p>- S obzirom na to da je današnja situacija takva kakva je, ovih pet, šest dana dođe mi kao neki godišnji odmor - zaključila je. </p><p>Inače radi kao ravnateljica doma za starije i nemoćne osobe. </p><p>- Ravnateljica sam postala spontano. Nakon dugo razmišljanja i traženja sebe - tu sam se našla. Vidim se u skrbi za starije, volim komunicirati s njima, volim im pomagati, dobro im skuhati, volim da su veseli, zadovoljni, sretni... - kaže Sonja.</p>