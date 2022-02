Početkom ovog tjedna na programu HRT-a počela se prikazivati nova sezona ratne miniserije 'Nestali'. Radnja u novoj sezoni nastavlja se tamo gdje je stala na kraju prve, a to je jutro 4. kolovoza 1995. godine, odnosno u vrijeme održavanja vojno-redarstvene akcije Oluja.

Glavni likovi u novoj sezoni i dalje su Prka, Sikira, Nervoza, Gradski, Delon i Papa, koje su utjelovili poznata lica s hrvatske estrade kao što su Goran Navojec, Bojan Navojec, Filip Križan, Marko Cindrić, Alan Katić i Vedran Živolić. Standardnoj postavi na kraju prve sezone miniserije pridružila se i Sandra Lončarić koja glumi Snježanu.

Gledatelji HRT-a ni ovaj put nisu ostali suzdržani na društvenim mrežama. Komentari o novoj sezoni pojavili su se vrlo brzo nakon početka emitiranja.

- Počinje druga sezona, nemojte da nisam rekao - napisao je korisnik Twittera.

- Što je tko htio s ovom mirkoslavko serijom Nestali? Tko je vidio sat rata može se samo smijati - komentirao je drugi korisnik.

Naime, većina komentara gledatelja na društvenim mrežama temeljila se na kritiziranju govora srpskih vojnika, scenarija i glume.

- Ovo je takav glumački treš. Nisam gledala seriju, ali kad vidim najavu...; Što je to bilo na kraju? Tko je onaj u baloneru? Čiji brat je on? On će biti taj neki 'osvetnik'? I tko je Krešo? Marija Škaričić je stvarna ili mu se samo priviđa? - nizale su se kritike.

Podsjetimo, prikazivanje HRT-ove serije 'General', a zatim i njezina repriza, potaknula je mnoštvo komentara gledatelja. Zbog lako uočljivih gafova u scenama, na društvenim mrežama ubrzo se našao niz smiješnih primjedbi kao što su boca Jane, reklama trgovačkog lanca, mobilni operater VIP, Gucci torbica i druge.