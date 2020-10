Gledatelji šokirani: Zaručnik joj se bori za život, a atraktivna Maja ljubi drugog muškarca...

<p>Vrijeme je za novu dramu u Zadruzi, a ovaj put glavne uloge imaju vlasnik klubova <strong>Alen Hadrović </strong>i medicinska sestra <strong>Maju Marković.</strong> No krenimo redom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Maja u četvrtu sezonu ulazi kao zauzeta djevojka koja je prije početka reality avanture na društvenim mrežama objavila zaruke. Samozatajni Alen odmah je 'bacio oko' na atraktivnu medicinsku sestru, a brojnim cimerima priznao je kako se zaljubio. </p><p>Nakon samo tri tjedna, produkcija je obavijestila Maju kako joj je zaručnik <strong>Jovica Putniković</strong> doživio prometnu nesreću te se trenutno nalazi u komi. Iako je na početku plakala, Maja je utjehu pronašla u Alenu, a nedavno su pali i prvi poljupci i zagrljaji.</p><p>U emisiji uživo otkrila je kako postoje emocije prema Hadroviću, a brojni gledatelji osudili su medicinsku sestru s obzirom na to da joj se zaručnik bori za život. </p><p>U cijelu priču umiješala se i Jocina najbolja prijateljica, reality zvijezda <strong>Jelena Krunić </strong>koja je otkrila kako je Maja samo iskorištavala zaručnika koji joj je prije ulaska platio silikone. </p><p>- Doveo te u grad i sve ti omogućio. Platio ti je silikone, a prije ulaska u show dao ti je oko 20 tisuća kuna za odjeću. On leži u bolnici dok se ti vucaraš s muškom hostesom - napisala je Jelena Krunić, a brojni gledatelji podržali su njezin stav. </p>