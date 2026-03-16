PROPUST NA DODJELI

Gledatelji su bijesni zbog In Memoriama na Oscarima: 'Kako ste njih zaboravili uvrstiti?!'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Mike Blake

Gledatelje 98. dodjele Oscara neugodno su iznenadili propusti tijekom emotivnog segmenta In Memoriam, koji je posvećen preminulim filmašima.

Počast je odana Diane Keaton, Catherine O'Hari i Robu Reineru, ali ne i Ericu Daneu, Jamesu Van Der Beeku i Brigitte Bardot.

Korisnici društvene mreže X bili su bijesni

- Zašto Eric Dane i James Van Der Beek nisu uključeni u In Memoriam - pitali su se neki.

Mnoge je pogodio i izostanak legendarne Brigitte Bardot.

- Činjenica da Brigitte Bardot nije uključena u segment In Memoriam prilično je zapanjujući propust - komentirao je jedan obožavatelj.

Mnogi su pisali: 'Kakva sramota' i 'Potpuna sramota. Oscari su zaboravili uključiti Brigitte Bardot.'

98th Academy Awards - Oscars Show - Hollywood
Foto: Mike Blake
Foto: Mike Blake

Neki su primijetili da se imena nalaze na web stranici Akademije, ali ne i u prijenosu.

- Wow! Oscari, gadno ste zabrljali s izostavljanjem iz specijala In Memoriam. Iako su na vašoj stranici, izostavili ste Jamesa Van Der Beeka, Roberta Carradinea, Richarda Chamberlaina, Erica Danea i Brigitte Bardot, koji su svi zaslužili biti prikazani.

