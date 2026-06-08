Gledatelji su oduševljeni! Serija 'Divlje pčele' dobit će nastavak, u drugoj sezoni igrat će Sobin

Prikazivanje serije "Divlje pčele" počelo je 9. studenoga na RTL-u, a danas je, nakon 150 epizoda, prikazana i posljednja epizoda. Predstavlja adaptaciju istoimene grčke televizijske serije "Agries melisse" iz 2019. godine. Naša je verzija smještena u pedesete godine prošlog stoljeća, a prati tri sestre - Katarinu, Cvitanu i Zoru Runje.

“Nakon nagle očeve smrti, sestre Runje ostaju prepuštene same sebi. Izlaz iz teške situacije najstarija sestra Katarina pronalazi u bračnoj ponudi Petra Vukasa, sina najbogatijeg čovjeka i lokalnog moćnika u selu", radnja je serije.

Jedna je sezona iza nas, a vjernu publiku serije najviše zanima hoće li biti nastavka, odnosno druge sezone. Za sve one koji se u tome prepoznaju dobra je vijest da nastavak - ide.

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Druga sezona počet će se emitirati nakon ljeta, ne zna se još točan termin, bit će nekih novih likova, a jednoga od njih tumačit će Slavko Sobin. Iz produkcije još ne žele otkrivati detalje, barem ne dok se ne slegnu dojmovi "finala" prve sezone. Inače, Grci su tako oduševljeni hrvatskom verzijom da traže da se nastavi snimanje njihova originala.

Tamošnji mediji gotovo jednoglasno ističu da je radnja premještena u Dalmaciju, ali da je sačuvana jezgra priče o trima sestrama koje se bore protiv moćne zemljoposjedničke obitelji. U njihovim tekstovima često se spominje kako je hrvatska adaptacija pronašla društveni i povijesni kontekst sličan onom u izvorniku.