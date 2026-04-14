Gledatelji 'Večere' oduševljeni ekipom: 'Bravo Zagorci, tako treba održavati našu tradiciju'

Prvi dan zagorskog tjedna 'Večere za 5' za Đurđicu, Ivanu, Danicu i Ivana u Zlatar Bistrici kuhala je umirovljenica Biserka.

Pripremila je predjelo 'Babičin froštikelj', pečeni krumpir s čvarcima, zatim glavno jelo 'Finoćice moje dece', svinjsku vratinu s krpicama sa zeljem, a za desert 'Dedekovi oblizejki', salenjake s pekmezom od šljiva.

Gosti su redom hvalili jela. Govorili da je sve bilo domaće, ukusno i dobro začinjeno, a cijela večer prošla je u veseloj atmosferi. Na kraju su je nagradili maksimalnim brojem bodova. Oduševljenje nisu krili ni gledatelji, koji su na društvenim mrežama hvalili Biserku i cijelu ekipu.

Foto: RTL

'Bravo, tak treba, veselo!', 'Super ekipa', 'Predivni!', 'Ekipa za 10', 'Bravo Biba, bravo Zagorci', Svi lijepi i fletni. Tak teba održavat našu tradiciju, samo su neki od komentara. Mnogi su poručili kako je ovakav početak tjedna bio pravo osvježenje.