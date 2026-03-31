Gledatelji 'Večere za 5' hvale domaćina, ali ne i goste: 'Opet dvolični nastupaju, kalkulanti...'

Rapski tjedan 'Večere za 5' jučer je otvorio vatreni navijač Hajduka Damir Cerovski. Ekipa se odlično složila, a domaćin već poznaje sve goste pa nervoze i treme nije bilo. Damir je za svoju večeru osvojio respektabilnih 69 bodova.

Za predjelo domaćin je poslužio tartar. Zatim je uslijedilo glavno jelo naziva 'Šufigani frikando', odnosno rapska pašticada uz koju je kao prilog poslužio njoke, za koje je otvoreno priznao da ih je za goste pripremila njegova supruga.

Domaćin je zatim na stol iznio desert, tortu koju je radio po drugi put, a prvi put ju je radio sa suprugom kad ga je učila kako da ju pripremi.

Damir je za hranu dobio devet bodova od Ivane i Jurice, osam od Benedikta te deset od Damira. Za atmosferu dobio je deset bodova od Damira, osam od Jurice, sedam od Benedikta, koji je smatrao da se ekipa nije još opustila, a s tim se slagala i Ivana koja je domaćinu dala osam bodova i zaključila: „Mislim da se još nismo dovoljno opustili.“

Zadovoljni Damirovom večerom bili su i gledatelji, koji bi mu, ako je suditi po komentarima, dali još veće ocjene.

"Visoko podignuta ljestvica" i "Bravo Damire! Odličan si bio!", samo su neko od komentara na društvenim mrežama koji hvale Damirovu večeru.

"Premale ocjene za tako savršenu večeru, bravo za domaćina kao kuhara i čovjeka, bravoooo!!!!!!", napisao je netko.

Bilo je i gledatelja koji smatraju kako su gosti trebali Damiru dati mnogo veće ocjene.

"Slatkorječivi pred domaćinom, ali zapravo kalkulanti..", "Sramota, pogotovo od ovo dvoje mladih", komentirali su.

"Opet dvolični nastupaju" te "Nisu realni....", iskazivali su gledatelji nezadovoljstvo nakon emisije.

Hoće li Jurica, koji kuha danas, nadmašiti Damira