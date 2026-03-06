Obavijesti

NIŽU SE NEGATIVNE REAKCIJE

Gledatelji 'Večere za 5' kritizirali Mirjanu i Alberta: 'Kalkuliraju, ovaj profesor nek se srami!'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
10
Foto: RTL/Facebook/screenshot

Gledatelji su na društvenim mrežama ponovno komentirali ocjenjivanje u emisiji. Dok već danima kritiziraju Alberta, nakon ove večere počeli su prozivati i Mirjanu

Admiral

Četvrtog dana zagorskog tjedna 'Večere za 5' kuhala je Ana Čičko. Za svoju večeru osvojila je ukupno 75 bodova. Mario i Romina bili su oduševljeni pa su Ani dali maksimalnih deset bodova, dok su Albert i Mirjana bili nešto stroži te su joj za hranu dali po osam bodova. 

EKIPA SE ZABAVILA Ana Čičko nije prešla u vodstvo 'Večere za 5', Mirjana poručila: Suhomesnato nije neko umijeće
Kad je riječ o atmosferi, Ana je dobila gotovo maksimalne ocjene. Mario, Romina i Mirjana nagradili su je desetkama, dok joj je Albert dao devet bodova, čime je ukupno osvojila 75 bodova.

Foto: RTL

Mirjana je nakon večere imala nekoliko zamjerki.

- Nije mi se svidjelo za predjelo što se nareže samo suhomesnato jer to nije neko umijeće. Isto tako nije mi baš nešto bio desert, mislim da je tu premalo truda uloženo - rekla je.

Mario se s tim nije složio i večeru je ocijenio vrlo visoko.

- Današnja večera bila je divna i predivna, od predjela pa sve do deserta - rekao je.

Foto: RTL

Gledatelji su na društvenim mrežama ponovno komentirali ocjenjivanje u emisiji. Dok već danima kritiziraju Alberta, nakon ove večere počeli su prozivati i Mirjanu.

- Profa kalkulira, a i Mirjana - napisao je jedan gledatelj, dok je drugi bio još oštriji: 'Ovaj profesor nek se srami.'

Foto: RTL

Uz kritike na račun ocjena, mnogi su pohvalili Aninu večeru.

'Bravo za Anu, čista desetka', 'Super večera', pisali su gledatelji u komentarima.

AKTIVNA UMIROVLJENICA Danas u 'Večeri za 5' kuha Ana: Unucima je posvetila tetovažu, a ima i društvene mreže
Inače, Ana je gostima za predjelo pripremila 'Zmešanu Zagorku' - pogaču s krumpirom, lukom i čvarcima, koju je poslužila uz sireve i suhomesnate nareske. Za glavno jelo poslužila je 'Gujdinu flinku', carsko meso punjeno šampinjonima, kruhom, dinstanim lukom i kobasicom, uz krumpire iz vrta. Za Rominu, koja ne jede kruh, pripremila je i verziju bez nadjeva. Za kraj je poslužila desert 'Žuti i plavi', kolač sa šljivama.

Foto: RTL

