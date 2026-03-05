Danas u 'Večeri za 5' kuha Ana: Unucima je posvetila tetovažu, a ima i društvene mreže

Danas za zagorsku ekipu kuha umirovljenica Ana i pred njom nije lak zadatak. Naime, svo troje domaćina koji su kuhali ovaj tjedan osvojili su visok broj bodova - Romina 75, Mirjana 77, Mario čak 79 pa bi tako Ana morala osvojiti maksimalnih osamdeset bodova kako bi prešla u vodstvo.

Večerašnja domaćica kuhat će u svom domu u Stubičkim Toplicama, a prijavila se, kako kaže, da vidi kako je to ispred, ali i iza kamere.

Foto: RTL

- Ona je baš jedan miks - ima tu tradicije, ali ima i mladenačkog pristupa - kaže Albert, a Mirjana se slaže

- Ja sam snalažljiva osoba, vesela, malo možda i luda, ali ja sam zadovoljna sa sobom - za sebe kaže Ana, koja ne skriva kako poštuje i voli tradiciju, skuplja starine, ali s druge strane smatra da je važno i biti moderan - šije si moderne haljine, aktivna je na društvenim mrežama i čak ima i tetovažu posvećenu svojim unucima.

Foto: RTL

Ana će pripremati glavno jelo naziva 'Gujdina flinka', predjelo 'Zmešana Zagorka' te desert 'Žuti i plavi'. Zagorci u ekipi prepoznali su da će glavno jelo sigurno biti svinjska potrbušina, dok za ostala jela nisu tako lako mogli zaključiti o čemu je riječ na temelju samog naziva.

