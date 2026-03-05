Gledatelji 'Večere za 5' ponovno opleli po Albertu: 'Ovaj profesor previše kalkulira i glumata...'

Videoproducent Mario Krog prešao je u ovotjedno vodstvo u 'Večeri za 5'! Svojom večerom oduševio je goste i osvojio ukupno 79 bodova. Za hranu je dobio 39 bodova, dok je za atmosferu ekipa bila jednoglasna i nagradila ga s maksimalnih 40 bodova. Jedino je Albert bio nešto stroži pa je hranu ocijenio devetkom, dok su ostale kandidatkinje bile složne da Marijeva jela zaslužuju čistu desetku.

Iako je Mario dobio vrlo visoku ocjenu, gledatelji na društvenim mrežama ponovno su se osvrnuli na Albertovo bodovanje.

- Profesore, zašto 9? - zapitao se jedan gledatelj, dok su drugi bili još izravniji: 'Ovaj profesor baš glumata'.

Foto: RTL

Neki smatraju da previše kalkulira s bodovima.

- Profesor puno kalkulira, nije fer - napisali su u komentarima.

Foto: RTL

Mario je, pak, dobio pohvale.

'Zaslužija sve desetke', 'Super', 'Bravo', komentirali su gledatelji.

Foto: RTL

Inače, Mario je gostima poslužio predjelo 'Oblječeni jastuki' - štrukle. Za glavno jelo pripremio je 'Husni gulaš i šterc', gulaš od krumpira, kupusa, junetine, luka, bijelog vina, lovora i cimeta, poslužen uz krumpirove žgance. Za kraj je ponudio gibanicu s tri punjenja. Uz desert je servirao i vruću tursku kavu, što je posebno oduševilo goste.

- Odlično, bilo je top - komentirala je Romina.

Foto: RTL