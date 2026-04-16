Gledatelji 'Večere za 5' puni su hvale za ovotjedne natjecatelje: 'Najbolja ekipa ove sezone'

U srijedu je, treći dan zagorskog tjedna 'Večere za 5', kuhao umirovljenik Ivan. I on je za svoju večeru osvojio maksimalan broj bodova, njih 40, baš kao Biserka i Đurđica prije njega.

Predjelo naziva 'Ljabuš' bilo je zapravo zapečeni grah s domaćim špekom. Ivan je za glavno jelo, nazvano 'Pajcekovi cvirki', pripremio svinjetinu s umakom od gljiva i žgancima kao prilogom.

Za desert je poslužio 'Kam gib', a gošće su ispravno pretpostavile da je riječ o gibanici od maka. Domaćin je odlučio pripremiti još jednu gibanicu s orasima ako neka od gošća kojim slučajem ne voli mak.

Foto: RTL

Nakon deserta Ivan je svojim gošćama poklonio slike koje je naslikala njegova prijateljica, pivu s gljivama, koju je domaćin sam pripremio i bocu šljivovice s motivom 'Večere za 5'. Ekipa je večer privela kraju pjesmom, a ocjene su, očekivano, bile fantastične. Tako sva tri ovotjedna domaćina dijele prvo mjesto s osvojenih 40 bodova.

Gledatelji su, kao i prethodna dva dana, bili zadovoljni viđenim.

"Bravo ljudi, bez brundanja i prepucavanja", primijetili su neki.

"Najbolja ekipa ove sezone", pohvalili su gledatelji ovotjedne natjecatelje na društvenim mrežama.

"Svi za jednoga, jedan za sve", "Tako se to radi, pokažite vi drugima", komentirali su gledatelji.

"Baš ste svi okej ljudi, svaka čast", zaključili su u komentarima.



