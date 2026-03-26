Gledatelji 'Večere za 5' stali u obranu mladog domaćina: 'Ekipu može sram biti, bravo'

Nakon Ines i Mateja u srijedu je u zagrebačkom tjednu 'Večere za 5' kuhao influencer i pjevač Mario Tomas. Gostima se večer i nije baš svidjela pa je Mario za sada završio na drugom mjestu ljestvice s osvojenih 55 bodova.

Za hranu Mario je od Mateja dobio tri boda, od Macieja pet, od Ines deset, a od Danire četiri. Za atmosferu je od Danire dobio devet, od Ines deset, od Macieja osam, a od Mateja šest i tako osvojio ukupno 55 bodova.

Za predjelo je napravio 'Vrtnu tajnu', a iza naziva se skrivala punjena tikvica. Tikvice punjene smjesom od vrhnja i sa šunkom i sirom poslužio je na posteljici od batata.

Glavno jelo bila je 'Simfonija mesa', pohani juneći but punjen pancetom, šunkom i sirom. „Nisam baš zadovoljan svojom današnjom večerom. Glavno jelo mi nije uspjelo, imam osjećaj da mi je malo zagorjelo, ali sve je to za ljude, neću se opterećivati oko toga“, rekao je Mario.

Domaćin je za desert imao 'Snježnu bajku', a riječ je bila o mnogima omiljenom ledenom vjetru s bananama i kivijem.

Nakon večere Mario je podijelio svojim gostima slike koje je sam naslikao. Gostima se poklon uglavnom svidio, ali Maciej je priznao kako to nije njegov stil. Zatim im je zapjevala Marijeva prijateljica što se posebno svidjelo gostima: „Ovo je bilo predivno iznenađenje, uživala sam“, zadovoljna je bila Ines.

Gledatelji su ponovno komentirali ocjene koje je Mario dobio za svoju večeru.

"Desertom i predjelom iznenadio i definitivno najbolje od svih, ostatak ekipa katastrofa osim Ines", napisao je netko.

"Ekipa katastrofa, bravo dečko", "Bravo Mario, super si ti kuhar i najmlađi si", "Iako jela nisu bila baš ok ali Mario se potrudio zato bravo", stali su neki gledatelji u obranu domaćina.

"Osim deserta dečko ništa nije napravio", tvrdi neko drugi, očito nezadovoljan viđenim.

Netko se pak osvrnuo i na Mateja koji je kuhao u utorak.

"Fitnes trener kod sebe spremio baš kaloričnu večeru i pojeo, ali drugdje izmišlja toplu vodu. Ovi dvoje glume nešto vidjet ćemo njihovu večeru. Najstarija gospođa može i izrezati i sažvakati, ali oni ne mogu.....nekako ostavlja pitanje jeli to neka zavjera", detaljno je objasnio svoj stav jedan gledatelj.

Nije jedini koji ima zamjernu na ostatak ekipe.

"Ekipu može sram biti, bravo dečko" i "Čudna ekipa", pisali su gledatelji na društvenim mrežama.

