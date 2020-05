Gledatelji zamrzili Sheldona u novoj ulozi: Zastrašujuć je lik

Jim Parsons (47), glumac najpoznatiji kao Sheldon u 'Teoriji velikog praska', sada je dobio nešto drugačiju ulogu. Glumac se pojavio u novoj Netflixovoj povijesno dramskoj seriji 'Hollywood' koju potpisuje scenarist Ryan Murphy (54), a gledatelji su se raspisali po društvenim mrežama kako im je zastrašujuć.

Parsons glumi lik Henryja Willsona koji je utemeljen na stvarnoj osobi, lovcu na talente iz zlatnog doba Hollywooda, a Wilson je bio na glasu kao iznimno neugodna osoba.

Limitirana serija u sedam epizoda smještena je u razdoblje nakon Drugog svjetskog rata i prati grupu ambicioznih glumaca i filmaša koji nastoje uspjeti u Hollywoodu i to pod svaku cijenu.

Oh my god Jim Parsons is so terrifying as an agent in #hollywoodnetflix

Svaki lik donosi jedinstven pogled iza zavjese zlatnog doba Hollywooda i otkriva gledateljima nepoštene sustave i pristranosti kad je u pitanju rasa, spol i seksualnost koja se nastavlja i dan danas.

#HollywoodNetflix Seeing someone like Jim Parsons play that character so well was mindblowing. Ive never seen him play a role like that. i hated him in the beginning and thats how you know he aced it. pic.twitter.com/nG2eeIDfcd