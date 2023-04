Gledateljima je žao što su ispali Jelena i Bojan: 'Bili su najbolji!'

Emisiju 'Zvijezde pjevaju' napustili su Jelena Perčin i Bojan Jambrešić. Izveli su pjesmu Guns 'n' rosesa 'You could be mine'. Od stručnog žirija dobili su 19 bodova, a za njihov odlazak presudile su ocjene publike. Ipak, mnogi smatraju da su ispali nezasluženo.

- Nisu bili dobri, ali nisu oni trebali ispasti - komentira pratitelijca.

- Opet onaj cirkusant Pažanin ide dalje - nije zadovoljan gledatelj.

- Šteta što su ispali, meni su bili najbolji od početka - piše gledateljica emisije.

- Pažanin pogodio jedan ton i prošao dalje - misli obožavatelj.

Jelena i Bojan od žirija nisu dobili puno bodova, ali su ipak pali neki komplimenti.

- Jelena ostvarila si dječački san i to se vidi. Iznenadila si me. Meni se ovo baš svidjelo - komentirala je Danijela Martinović nakon njihovog nastupa.

