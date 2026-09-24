'Glee' se vraća? Autor serije tvrdi: 'Scenarij je spreman!'

Ryan Murphy, koautor popularne tinejdžerske serije 'Glee', otkrio je da je upravo završio scenarij za potencijalni novi nastavak popularne glazbene serije.

- Imamo scenarij. Brad Falchuk, Ian Brennan i ja, koji smo napisali prve dvije sezone, napisali smo nešto novo, kazao je Murphy za Entertainment Tonight i otkrio kako je stupio u kontakt s članovima originalne glumačke postave koji su navodno oduševljeni mogućim povratkom serije.

Foto: YouTube/screenshoot

- Čuo sam se s otprilike deset članova originalne glumačke postave i jako je lijepo. Svi su imali puno pitanja, ali svi su bili vrlo entuzijastični zbog ideje, kazao je Murphy i dodao kako glumci još nisu pročitali scenarij, a njihovo mu je mišljenje važno.

- Obećao sam sam sebi da želim napisati nekoliko scenarija i vidjeti što ljudi misle, osobito glumačka postava, jer smo bili vrlo bliski dok smo snimali seriju, kazao je. Murphy je već u srpnju dao naslutiti da razmišlja o povratku 'Gleeja'. Za People je tada govorio o seriji i mlađim gledateljima koji su je tek sada otkrili.

- Ta je serija zanimljiva jer se ponovno vratila. Toliko je mladih ljudi danas gleda. I pomislio sam: 'Možda bismo se trebali vratiti toj seriji'. Moja nostalgija i ljubav prema toj seriji dovoljne su da pomislim: 'Pa, možda bi ljudi željeli vidjeti neku novu verziju te serije, u nekom obliku.

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Originalna serija premijerno je prikazana 2009. godine, imala je šest sezona, a završila je 2015. Tijekom prikazivanja osvojila je šest nagrada Emmy te je dobila ukupno 40 nominacija u kategorijama Primetime i Creative Arts Emmy. Serija je pratila školski zbor New Directions pod vodstvom Willa Schuestera, kojeg je glumio Matthew Morrison. U glavnim ulogama bili su Lea Michele, Cory Monteith, Amber Riley, Chris Colfer, Dianna Agron...a gostovale su i mnoge slavne osobe poput Britney Spears, Olivije Newton John, Kate Hudson i mnogih drugih.