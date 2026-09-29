Obavijesti

Show

Komentari 2
SPREMA IM SHOW

Glorija iz Gospodina Savršenog ušla u Elitu: 'Sve ću ih razbucati'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Glorija iz Gospodina Savršenog ušla u Elitu: 'Sve ću ih razbucati'
Foto: Pink
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novo lice odmah je podiglo tenzije među sudionicima 'Elite', a komentatori na društvenim mrežama predviđaju da će Glorijin dolazak donijeti veliki preokret u odnosima.

Admiral

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Glorija Jelovac, ušla je u srpski reality show 'Elita'. Novo lice odmah je podiglo tenzije među sudionicima showa, a komentatori na društvenim mrežama predviđaju da će Glorijin dolazak donijeti veliki preokret u odnosima. Komentirali su i njenu samouvjerenost i karizmu te mogućnost da odmah zasjeni ostale sudionike. 

Foto: RTL

Glorijin ulazak u show najavila je voditeljica u izvanrednom uključenju kazavši kako je nova sudionica kontroverznog realityja rekla da će ostale kandidate 'razbucati'.  

Glorija Jelovec javnosti je postala poznata nakon sudjelovanja u četvrtoj sezoni 'Gospodina Savršenog', no nije joj pošlo za rukom osvojiti Miloša Mićovića, ali je zato sreću u ljubavi pronašla kasnije, s Markom Osmakčićem za kojeg se nedavno i zaručila

LAURA I GLORIJA, BARBARA I MARINELA FOTO Ljepotice u zavadi: Ovo su vruća izdanja 'Savršenih' koje se prozivaju na mrežama...
FOTO Ljepotice u zavadi: Ovo su vruća izdanja 'Savršenih' koje se prozivaju na mrežama...

U istom reality showu je i Laura Prgomet, također iz iste sezone Gospodina Savršenog. Ona se već našla u nekoliko napetih situacija, a s Filipom Carom je završila i u krevetu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Umro Slavko Perović: Pjesme su bile neviđeni hitovi, a prodane ploče se broje u milijunima
ODLAZAK LEGENDE

Umro Slavko Perović: Pjesme su bile neviđeni hitovi, a prodane ploče se broje u milijunima

Poznati pjevač Slavko Perović umro je u 93. godini. Proslavio se prepjevom pjesme 'Mama Huanita', a uslijedile su uspješnice poput 'Pesma majci', 'Ja prodajem crne oči', 'Oči pune suza'...
FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' objavila bujnu fotku u bikiniju, ne odustaje od ljeta
POZIRALA JE

FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' objavila bujnu fotku u bikiniju, ne odustaje od ljeta

Kelly Brook, koja je 2005. proglašena 'najseksi ženom na svijetu', sada je na Instagramu objavila fotku u bikiniju pokraj vodopada...
FOTO Georgina odradila trening i pokazala veliku guzu, a onda se jedva utegla u crnu kožu
POKAZALA TRENING

FOTO Georgina odradila trening i pokazala veliku guzu, a onda se jedva utegla u crnu kožu

Georgina Rodriguez stigla je u Milano na Tjedan mode, a pažnju je privukla u crnoj kožnoj kombinaciji. Uska suknja i jakna jedva su obuzdale njene obline, koje je prije toga dodatno učvrstila u teretani.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026