Novo lice odmah je podiglo tenzije među sudionicima 'Elite', a komentatori na društvenim mrežama predviđaju da će Glorijin dolazak donijeti veliki preokret u odnosima.
Glorija iz Gospodina Savršenog ušla u Elitu: 'Sve ću ih razbucati'
Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Glorija Jelovac, ušla je u srpski reality show 'Elita'. Novo lice odmah je podiglo tenzije među sudionicima showa, a komentatori na društvenim mrežama predviđaju da će Glorijin dolazak donijeti veliki preokret u odnosima. Komentirali su i njenu samouvjerenost i karizmu te mogućnost da odmah zasjeni ostale sudionike.
Glorijin ulazak u show najavila je voditeljica u izvanrednom uključenju kazavši kako je nova sudionica kontroverznog realityja rekla da će ostale kandidate 'razbucati'.
Glorija Jelovec javnosti je postala poznata nakon sudjelovanja u četvrtoj sezoni 'Gospodina Savršenog', no nije joj pošlo za rukom osvojiti Miloša Mićovića, ali je zato sreću u ljubavi pronašla kasnije, s Markom Osmakčićem za kojeg se nedavno i zaručila.
U istom reality showu je i Laura Prgomet, također iz iste sezone Gospodina Savršenog. Ona se već našla u nekoliko napetih situacija, a s Filipom Carom je završila i u krevetu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+