Glorija iz Gospodina Savršenog ušla u Elitu: 'Sve ću ih razbucati'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Glorija Jelovac, ušla je u srpski reality show 'Elita'. Novo lice odmah je podiglo tenzije među sudionicima showa, a komentatori na društvenim mrežama predviđaju da će Glorijin dolazak donijeti veliki preokret u odnosima. Komentirali su i njenu samouvjerenost i karizmu te mogućnost da odmah zasjeni ostale sudionike.

Foto: RTL

Glorijin ulazak u show najavila je voditeljica u izvanrednom uključenju kazavši kako je nova sudionica kontroverznog realityja rekla da će ostale kandidate 'razbucati'.

Glorija Jelovec javnosti je postala poznata nakon sudjelovanja u četvrtoj sezoni 'Gospodina Savršenog', no nije joj pošlo za rukom osvojiti Miloša Mićovića, ali je zato sreću u ljubavi pronašla kasnije, s Markom Osmakčićem za kojeg se nedavno i zaručila.

U istom reality showu je i Laura Prgomet, također iz iste sezone Gospodina Savršenog. Ona se već našla u nekoliko napetih situacija, a s Filipom Carom je završila i u krevetu.