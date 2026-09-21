Laura Prgomet i Filip Car opet u drami u 'Eliti': 'Ti si bolestan...'

Laura Prgomet i Filip Car opet su u središtu drame u vili 'Elite 10', a sve zbog toga što je Car završio u krevetu s drugom natjecateljicom. Naime, Laura je kroz tanke zidove čula kako Filip Car vodi ljubav s Kristinom Jelkić te ga je kasnije zbog toga i napala. Nije uspjela obuzdati bijes i ljubomora pa se suočila s njim i sve mu rekla u lice.

Laura je Cara optužila da ju namjerno pokušava uništiti i poniziti pred drugim natjecateljima tako što drugu djevojku odvodi u krevet.

- Jadan si i bijedan. Uvijek gledaš da me poniziš pred svima za crnim stolom - govorila mu je Laura.

- Okej - odgovorio je Car potpuno smireno i hladno.

Međutim, Laura nije stala te je ljuta i vidno iznervirana rekla što je sve čula kroz tanke zidove, a onda je i natjecateljicu koja je bila s Carem u krevetu umiješala u dramu.

Foto: screenshoot/Youtube

- Opet stenjete! I još dopuštaš toj malo da me vrijeđa - derala se Laura.

Filip Car pokušao se izvući iz neugodne situacije smirujući Lauru tvrdeći kako između njega i Kristine nije bilo ništa te da se čak nisu ni poljubili.

- Nisam se ni poljubio s djevojkom - govorio je Car, ali Laura mu nije vjerovala.

- Što se meni pravdaš? Ti si bolestan! - poručila mu je Laura za kraj.

Foto: screenshoot/Youtube

Laura i Car su prije svega nekoliko dana strastveno vodili ljubav pod plahtama u Bijeloj kući u Šimanovcima. Njihov odnos u realityju mijenja se iz dana u dan pa tako ne čudi da svaki put nakon razmjenjivanja nježnosti uslijedi nova drama.