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Zaručila se Glorija iz 'Gospodina Savršenog', pohvalila se svojim raskošnim prstenom na ruci

Piše 24sata,
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Zaručila se Glorija iz 'Gospodina Savršenog', pohvalila se svojim raskošnim prstenom na ruci
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Foto: Instagram
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Gloriju Jelovac, koju su gledatelji upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa, zaručila se za partnera Marka Osmakčića

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Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Glorija Jelovac zaručila se za partnera Marka Osmakčića. Zaruke su, sudeći prema objavama, proslavili tijekom izlaska u Zagrebu. Marko je podijelio fotografiju na kojoj drži Gloriju za ruku, dok se na njezinu prstu vidi zaručnički prsten.

Foto: Instagram

Gloriju je domaća publika upoznala početkom 2025. godine, kad je ušla u show 'Gospodin Savršeni'. Prije ulaska govorila je da iza sebe ima jednu ozbiljnu vezu nakon koje je postala sigurnija u ono što traži od partnera. Otkrila je tad i da je privlače ozbiljni i zreli muškarci te da jednog dana želi zasnovati obitelj.

Foto: Instagram

Radila je u kasinu u Rijeci, a za sebe je govorila da je opuštena, da ju je teško iznervirati te da voli romantične spojeve i male znakove pažnje. U 'Gospodinu Savršenom' pokušala je osvojiti Miloša Mićovića.

Foto: Instagram

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Komentari 2
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