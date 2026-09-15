Zaručila se Glorija iz 'Gospodina Savršenog', pohvalila se svojim raskošnim prstenom na ruci

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Glorija Jelovac zaručila se za partnera Marka Osmakčića. Zaruke su, sudeći prema objavama, proslavili tijekom izlaska u Zagrebu. Marko je podijelio fotografiju na kojoj drži Gloriju za ruku, dok se na njezinu prstu vidi zaručnički prsten.

Foto: Instagram

Gloriju je domaća publika upoznala početkom 2025. godine, kad je ušla u show 'Gospodin Savršeni'. Prije ulaska govorila je da iza sebe ima jednu ozbiljnu vezu nakon koje je postala sigurnija u ono što traži od partnera. Otkrila je tad i da je privlače ozbiljni i zreli muškarci te da jednog dana želi zasnovati obitelj.

Foto: Instagram

Radila je u kasinu u Rijeci, a za sebe je govorila da je opuštena, da ju je teško iznervirati te da voli romantične spojeve i male znakove pažnje. U 'Gospodinu Savršenom' pokušala je osvojiti Miloša Mićovića.