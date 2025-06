Glorija iz 'Savršenog' uskočila u minijaturni bikini i pobudila znatiželju: 'Jesu li ti prirodne?'

Još nije stiglo pravo ljeto, a temperature su već podivljale. Asfalt se 'topi', klima uređaji zuje dan i noć, a svi koji imaju priliku bježe prema obali. Među njima je i Glorija Jelovac, influencerica koju gledatelji pamte iz showa 'Gospodin Savršeni'.

Glorija nije čekala 21. lipnja. Kad su temperature počele divljati, spakirala je bikini i otišla na more. I kako to inače bude, čim je zakoračila u ljetni đir, to se odmah osjetilo i na njezinim društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Nasmijana, osučana i neopterećena, Glorija je pokazala ono pravo ljetno stanje uma. Bez previše poziranja, samo more, mir, sunce i ona poznata 'laganini' atmosfera koja mnogima nedostaje. Pratitelji su to odmah osjetili.

Foto: Instagram

Komplimenti su stizali sa svih strana. 'Ljetna kraljica', 'Ti si definicija odmora' i 'Zračiš pozitivom' samo su neki od komentara. Naravno, nije prošlo ni bez znatiželjnih upita. Jedan pratitelj upitao je jesu li njezine grudi prirodne, ali Glorija se na to nije ni osvrnula.

Foto: Instagram