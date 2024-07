Glumac (98) progovorio o braku s 46 godina mlađom suprugom: 'Drugi se ukoče, ja baš ne...'

Američki glumac i zabavljač Dick Van Dyke (98) u braku je 12 godina s vizažisticom Arlene Silver koja je 46 godina mlađa od njega. Upoznali su se 2006. na dodjeli nagrada SAG, a glumac je otkrio da je ona prva i jedina žena kojoj se ikad upucavao. Dyke se rado prisjeća trenutka kad je prvi put ugledao Arlene, tvrdi Entertainment Tonight.

- Nikad nisam prišao neobičnoj ženi u svom životu. Ona je prošla pored mene, ja sam skočio i rekao: 'Bok, ja sam Dick'. Nisam znao da je upola mlađa od mene. Predivno - rekao je Dick koji je kasnije saznao da je supruga vizažistica.

- Imala je jednu posjetnicu koja joj je ostala, a koju sam ja uzeo i onda sam je zaposlio - rekao je.

Dick i Arlene su u početku bili samo prijatelji, a prijateljstvo je kasnije preraslo u ljubav. Godine im, kako kaže, nikada nisu bile problem, kao ni ljudima oko njih.

- Bili smo prijatelji toliko dugo da kad smo rekli ljudima koje ja znam, bili su sretni zbog naše veze, a ja sam bio uplašen. Mislim, činjenica je da je velika razlika u godinama. Ali je to toliko nebitno. Mislim da kad nas vidite zajedno, ne razmišljate o tome - ispričao je.

Glumac je ispričao i da je 'sretan što nije odrastao', aludirajući na to da je još uvijek 'mlad u srcu', a dodao je i da su Arlene i on suđeni jedno drugom.

- Nikad nisam upoznala nekog kao što je on. Uvijek je sretan i pozitivan. Uvijek pjeva, a ja nikad ne bih pjevala u javnosti. Zbog njega pjevam. On me nagovorio da pjevam na pozornici i pjevala sam ispred 1500 ljudi po prvi put. On je jednostavno najradosnija osoba - kazala je glumčeva supruga.

Glumčeva karijera traje više od sedam desetljeća, a proslavio se početkom 60-ih godina. Od tada je osvojio šest Emmyja, Grammy, Tony i SAG nagradu za životno djelo. Aktivan je i danas u svijetu glume, kao i u privatnom životu.

Iako se bliži 100. godini, glumac i dalje redovito brine o zdravlju i odlazi čak tri puta tjedno u teretanu.

- Često sam pokušavao razmišljati o tome što sam radio da sam preživio toliko dugo, ali ne mogu shvatiti. Jedina stvar je to što sam uvijek vježbao. Još uvijek idem u teretanu tri dana tjedno i vježbam. I vjerujem da je to tajna - počeo je glumac i dodao:

- Većina ljudi s 98 godina nema baš volje za vježbanje i onda se ukoče. Ukočiš se, a ja se i dalje, znaš, krećem prilično dobro. Mislim da to mora biti moja tajna jer ne pazim baš na to što jedem i slično. Ostao sam mršav. To pomaže.