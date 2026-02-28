Glumac Bobby Brown nastavio nesretni niz: Evo koje zvijezde serije 'Žica' više nisu s nama

Svijet glume potresla je vijest o smrti Bobbyja J. Browna, najpoznatijeg po ulozi policajca u kultnoj HBO-ovoj seriji 'Žica' (The Wire). Glumac je preminuo u 63. godini, a život je izgubio u tragičnoj nesreći na svom imanju u Marylandu, gdje je ostao zarobljen u staji koju je progutao plamen.

Brown je posljednji u nesretnom nizu smrti zvijezda serije "Žica". Isiah Whitlock umro je 30. prosinca 2025. u 72. godini života. Karakternog glumca publika je obožavala zbog uloge korumpiranog senatora Claya Davisa u "Žici", a vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov menadžer Brian Liebman, koji je naveo da je glumac preminuo u New Yorku nakon kratke bolesti.

Samo nekoliko dana prije njega, 19. prosinca 2025., umro je James Ransone u 47. godini života. Njegova glumačka karijera doživjela je uzlet kada se pojavio u drugoj sezoni 'Žice', lučki radnik koji se upliće u sitni kriminal zajedno s kolegama. Pojavio se u 12 epizoda, a njegov lik završi iza zatvorskih rešetaka nakon što u bijesu počini ubojstvo, a zatim se i preda policiji.

Lance Reddick preminuo je u ožujku 2023., a imao je 60 godina. Prema smrtnom listu, glumac je umro zbog problema sa srcem (smanjenog dotoka krvi u srcu, op.a.). Glumčevo tijelo su pronašli u njegovoj kući i odmah su istaknuli da je preminuo prirodnom smrću. U "Žici" je utjelovio Cedrica Danielsa.

Glumac Michael K. Williams preminuo je u rujnu 2021. u 55. godini života. Zvijezdu serije 'Žica' pronašao je nećak u dnevnom boravku. Ležao je i bio bez svijesti te licem prema dolje, a presudila mu je smrtonosna doza kombinacije heroina, kokaina, p-fluorofentanila i fentanila, piše Daily Mail. Hitnu pomoć te kobne noći nazvao je vratar i rekao im da je Williams hladan i da 'ne reagira'. Liječnici mu nisu uspjeli pomoći. U "Žici" je utjelovio lik Omara Littlea.

Reg E. Cathey glumio je Normana Wilsona u četvrtoj i petoj sezoni serije, a preminuo je u veljači 2018. godine. Prema riječima njegova agenta, Cathey je umro od posljedica raka pluća. Imao je 59 godina.

U siječnju 2013. Robert F. Chew, koji je utjelovio Josepha "Prop Joea" Stewarta, umro je u 52. godini života. Prema riječima njegove sestre Clarice, preminuo je u snu zbog zatajenja srca, u svom domu u Baltimoreu.

Melvin Williams, zloglasni baltimorski narkobos, umro je u prosincu 2015. Njegova životna priča poslužila je kao inspiracija za tvorca serije Davida Simona. Williams je također glumio u seriji kao "Deacon" koji je pokušavao pomoći drugima da ponovno stanu na noge. Preminuo je od posljedica raka u Medicinskom centru Sveučilišta Maryland, prema pisanju New York Timesa. Imao je 73 godine.

U svibnju 2021., Robert Hogan - dugogodišnji glumac koji je u seriji utjelovio Louisa Sobotku - umro je od komplikacija upale pluća. Imao je 87 godina.

Al Brown, koji je glumio policijskog zapovjednika Stanislausa "Stana" Valcheka u svih pet sezona serije "The Wire", preminuo je u siječnju 2023. Prema riječima njegove kćeri, borio se s Alzheimerovom bolešću i umro je u Las Vegasu. Imao je 83 godine.