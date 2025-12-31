Preminuo Isiah Whitlock, glumac kojeg ćemo pamtiti po 'Žici' i filmovima Spikea Leeja

U dobi od 71 godine preminuo je američki glumac Isiah Whitlock Jr., karakterni glumac kojeg je publika obožavala zbog uloge korumpiranog senatora Claya Davisa u kultnoj HBO-ovoj seriji "Žica" (The Wire) te brojnih uloga u filmovima Spikea Leeja. Vijest o smrti potvrdio je njegov menadžer Brian Liebman, koji je naveo da je glumac preminuo u New Yorku nakon kratke bolesti.

"S ogromnom tugom dijelim vijest o odlasku mog dragog prijatelja i klijenta Isiaha Whitlocka Jr. Ako ste ga poznavali - voljeli ste ga. Briljantan glumac i još bolja osoba. Naša srca su slomljena", objavio je Liebman.

Proslavio ga je korumpirani senator Clay Davis

Foto: Profimedia

Iako je njegova karijera trajala desetljećima, Whitlock je svjetsku slavu stekao ulogom premazanog i korumpiranog državnog senatora Marylanda, Clayja Davisa, u svih pet sezona hvaljene serije "Žica". Njegov lik ostao je besmrtan zahvaljujući specifičnom i razvučenom izgovoru psovke "sheeeeee-it", koja je postala njegov zaštitni znak i dio popularne kulture.

Zanimljivo, tu je uzrečicu prvi put upotrijebio u filmu Spikea Leeja "25. sat", a kasnije ju je samoinicijativno "ubacio" u dijaloge u "Žici". Scenaristima se to toliko svidjelo da su je na kraju i službeno počeli pisati u scenarij. Sam Whitlock je u jednom intervjuu ispričao kako su ga obožavatelji znali zaustavljati na ulici i moliti ga da izgovori svoju poznatu frazu.

Omiljeni glumac Spikea Leeja

Whitlock je bio jedan od najdražih suradnika legendarnog redatelja Spikea Leeja, s kojim je snimio čak šest filmova: "25. sat", "Ona me mrzi", "Red Hook Summer", "Chi-Raq", "Crni član KKKlana" i "Da 5 Bloods". Redatelj je bio duboko pogođen njegovim odlaskom.

​- Ovo je ogroman, ogroman gubitak. Nedostajat će mi do kraja života - izjavio je Lee za Associated Press.

​- Bio je predivna, predivna duša. U njegovoj blizini svi su se osjećali dobro. Zračio je. To bih stavio i ispred njegove glume - dodao je.

Rođen u Indiani, Whitlock je na fakultet stigao zahvaljujući stipendiji za američki nogomet, no nakon ozljede posvetio se kazalištu. Karijeru je započeo u San Franciscu, a prve manje uloge imao je u seriji "Cagney & Lacey" te kultnim filmovima "Dobri momci" i "Gremlini 2".

Osim u "Žici", značajnu ulogu imao je i u HBO-ovom političkoj satiri "Potpredsjednica" (Veep), gdje je glumio ministra obrane Georgea Maddoxa. Njegov posljednji televizijski nastup bio je u Netflixovoj seriji "The Residence", a publika će njegov glas moći čuti posthumno u nadolazećem Pixarovom filmu "Hoppers", čija je premijera zakazana za 2026. godinu.