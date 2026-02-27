Zvijezda serije 'Žica' poginula u stravičnom požaru na imanju

Svijet glume potresla je vijest o smrti Bobbyja J. Browna, najpoznatijeg po ulozi policajca u kultnoj HBO-ovoj seriji 'Žica' (The Wire). Glumac je preminuo u 63. godini, a život je izgubio u tragičnoj nesreći na svom imanju u Marylandu, gdje je ostao zarobljen u staji koju je progutao plamen. Sve se odigralo u utorak, 24. veljače, u kasnim večernjim satima, kako su potvrdili lokalni vatrogasci i ured mrtvozornika. Brown je na svom posjedu u mjestu Chaptico ušao u staju kako bi pomoću kablova pokušao upaliti vozilo.

Nedugo zatim, buknuo je požar koji se počeo širiti nevjerojatnom brzinom. Glumac je još uspio nazvati suprugu Arlene i zatražiti aparat za gašenje, ali za borbu s vatrenom stihijom već je bilo prekasno. Kad su vatrogasne ekipe iz nekoliko obližnjih mjesta oko 22 sata stigle na imanje, zatekle su stravičan prizor. Građevina je već bila gotovo potpuno u plamenu. Obitelj im je u panici potvrdila da je unutra još jedna osoba. Nakon što su uspjeli obuzdati vatru, unutar izgorjele staje pronašli su tijelo.

Kasnije je potvrđeno da su uzrok smrti bile teške opekline i udisanje dima, a cijeli je događaj klasificiran kao nesretan slučaj. U očajničkom pokušaju da ga spasi, i njegova supruga je zadobila teške opekline ruku te je hitno prevezena u bolnicu. Brownova najstarija kći Reina podijelila je bolne trenutke u kojima je saznala za očevu smrt.

​- Čvrsto sam spavala. Mlađa sestra me nazvala, sva izvan sebe, govoreći da tate više nema, da je stradao u požaru. Pitala sam je: 'Kako to misliš?' Izašla sam van bosa u spavaćici. Bilo je hladno, ali stajala sam na pločniku kako bih se uvjerila da sam budna i da sve ovo ne sanjam. Nisam mogla vjerovati. Još uvijek ne vjerujem da je stvarno - ispričala je Reina za časopis People.

Foto: IMDb/screenshot

Prije nego što je ušao u svijet glume, Bobby J. Brown imao je impresivnu sportsku karijeru. Rođen i odrastao u Washingtonu, D.C., bio je iznimno talentiran amaterski boksač. Osvojio je čak pet naslova prvaka na prestižnom turniru 'Golden Gloves' (Zlatne rukavice) i ostvario impresivan omjer od 73 pobjede i samo 13 poraza. U ringu je snage odmjerio i s budućom boksačkom superzvijezdom Pernellom 'Sweet Pea' Whitakerom, kojeg je u jednom od tri meča uspio i pobijediti.

Ljubav prema glumi rodila se dok je kao profesionalni boksač radio na filmu 'Homeboy' iz 1988. godine s Mickeyjem Rourkeom. To ga je iskustvo potaknulo da upiše i diplomira na prestižnoj Američkoj akademiji dramskih umjetnosti u New Yorku.

Iako je u karijeri nanizao brojne uloge, publika će ga zauvijek pamtiti kao policajca Bobbyja Browna u remek-djelu Davida Simona, seriji 'Žica'. Pojavio se u 12 epizoda, a njegov je lik bio posveta stvarnom policajcu iz Baltimorea istog imena. Upravo je suradnja sa Simonom definirala velik dio njegove karijere, pa je tako glumio i u drugim hvaljenim projektima smještenima u Baltimore: 'Homicide: Life on the Street', 'The Corner' te u miniseriji iz 2022. 'Grad je naš' (We Own This City).

Foto: YouTube

Ostavio je trag i u serijama 'Zakon i red: Odjel za žrtve' i 'Potpredsjednica' (Veep), te u filmovima poput 'Grad na obali' (City by the Sea) i 'Miss Virginia'. Osim što je bio pred kamerom, okušao se i u režiji te je potpisao dva dokumentarna filma. Dirljivim riječima od Browna se oprostio i njegov agent Albert Bramante, koji je u priopćenju naglasio njegovu nevjerojatnu posvećenost i talent.

- Bobby J. Brown bio je jedinstveno talentiran glumac i čovjek velikog karaktera. Od svojih dubokih korijena kao prvaka Zlatnih rukavica do upečatljivih nastupa na ekranu, Bobby je unosio nepogrešivu autentičnost u sve što je radio. Bio je posvećen profesionalac i istinsko zadovoljstvo ga je bilo zastupati - izjavio je.

Foto: IMDb/screenshot