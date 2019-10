Glumac čestitao 100. rođendan obožavateljici i sve raznježio...

Dwayne 'The Rock' Johnson (47) razveselio je svoju obožavateljicu iznenadivši je videom za rođendan. Američki glumac je gospođi Marie Grover snimio personaliziranu čestitku povodom 100. rođendana, a video je vrlo brzo poslao viralni hit.

Najbolja prijateljica Groverove unuke, Jamie Kingler, zamolila je The Rocka da čestita Marie rođendan s obzirom na to da je ona njegov veliki obožavatelj.

Foto: screenshot/

- Čuo sam da ste moj veliki fan i počašćen sam. Šaljem vam puno ljubavi i dobrih želja za stoti rođendan. Koji nevjerojatan život. Počašćen sam što vam mogu čestitati rođendan. Sad možete pojesti tortu, napiti se i dobro partijati - otpjevao je The Rock. Stogodišnjakinja je bila oduševljena videom, te mu je poručila kako ga jako voli.

Happy 100th birthday to Grandmom Grover, I cannot begin to thank @TheRock enough for making this happen. pic.twitter.com/qZ9iOcsiJI