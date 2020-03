Bio danima uz sestrino tijelo: 'Ljudi, Italija nas je napustila'

Talijanski glumac Luca Franzese (43) šokirao je prijatelje i fanove na društvenim mrežama nakon što je objavio uznemirujući video u kojem je na krevetu iza njega preminula sestra Teresa (47).

Glumac poznat po talijanskoj kriminalističkoj seriji 'Gomorra' tvrdi da je preminula u subotu u svom domu u Napulju te da joj je bio dijagnosticiran korona virus. Teresa je u međuvremenu pokopana, ali bez prisustva obitelji.

Foto: Facebook

Video možete pogledati OVDJE.

- Ljudi, propali smo. Italija nas je napustila. Moja voljena sestra je umrla, vjerojatno zbog virusa, a ja čekam odgovore - rekao je u jednom od mnogih videa koje objavljuje.

Positiva al coronavirus Objavljuje Luca Franzese u Nedjelja, 8. ožujka 2020.

Samo dan nakon otkrio je kako su još tri člana njegove obitelji zaražena korona virusom.

Foto: Facebook

- Noćna mora se nastavlja. Molim vas da me netko probudi iz ovog lošeg sna - rekao je. Glumac tvrdi da je njegova sestra bolovala od epilepsije, a na korona virus su je testirali jer je on to htio.

Foto: Facebook

Poslije rezultata testiranja, cijela obitelj talijanskog glumca stavljena je u samoizolaciju. Nakon što se Lucin video proširio internetom, djelatnici pogrebnog poduzeća došli su u njegov dom i zbrinuli tijelo preminule sestre.