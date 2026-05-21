Glumac Glen Powell upoznao obožavateljicu koja mu svakodnevno jede lice

Glumac Glen Powell, zvijezda filmova "Top Gun: Maverick" i "Samo ne ti", nedavno je podijelio jednu od najbizarnijih priča koje je doživio s obožavateljima, potvrdivši da slava ponekad donosi i krajnje neobične situacije. Tijekom okruglog stola o komediji, u društvu legendi poput Harrisona Forda, Owena Wilsona i Zacha Braffa, Powell je ispričao kako je upoznao TikTokericu koja svakodnevno pojede jestivu fotografiju s njegovim likom.

Na pitanje o najluđim iskustvima s obožavateljima, Powell nije imao samo jednu, već dvije nevjerojatne priče. Prvo je spomenuo susret s obožavateljem koji mu je donio privatnu obiteljsku fotografiju na potpis, do koje nikako nije smio imati pristup.

​- Sjedim i gledam ga, pitam se: "Odakle ti ovo?" - ispričao je Powell, dodavši da je to iskustvo bilo poprilično jezivo. No, zatim je podijelio još čudniju priču koja je zaprepastila sve prisutne.

​- U Londonu postoji žena koja posljednjih osamdesetak dana printa slike mog lica i doslovno ih jede svaki dan. I to će raditi sve dok joj ne dam ulogu u filmu - otkrio je glumac.

Powell je objasnio kako za ovaj bizarni internetski trend nije znao sve dok se nije našao usred premijere svog filma "The Running Man" u Londonu. Upravo su ga tamo organizatori obavijestili o prisutnosti vrlo specifične gošće.

​- Nisam imao pojma da se to događa sve dok mi nisu rekli na crvenom tepihu. Prišli su mi i rekli: "Hej, ona djevojka što jede tvoje lice je na crvenom tepihu." A ja sam samo zbunjeno pitao "O čemu vi to pričate?" - prisjetio se Powell.

Obožavateljica, TikTokerica Monique, svoj je izazov započela u lipnju 2025., objavljujući snimke na kojima jede, kako tvrdi, "sto posto jestive" fotografije glumca. Do trenutka njihovog susreta, već je prešla sto dana izazova. Kada su se napokon sreli, nakon što joj je Powell potpisao fotografiju, ona ju je odmah zagrizla. Zatečeni glumac se okrenuo prema kameri i s osmijehom dobacio:

​- Ovo je divljački.

Powellova anegdota izazvala je burnu reakciju među kolegama, a posebno je glasan bio Zach Braff, kojeg je više od samog čina zanimalo kako je obožavateljica uopće uspjela doći do crvenog tepiha.

​- Kako je dobila pristup crvenom tepihu?! - upitao je Braff u nevjerici.

Powell se složio s njegovom zabrinutošću, napola u šali komentirajući očiti sigurnosni propust.

​- To sam se i ja pitao. Rekao sam im: "Ljudi, pa ovo je stvarna odgovornost" - dodao je, aludirajući na to da takve situacije mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju. Iako je cijelu priču prepričao ležernim tonom, ona je otvorila pitanje granica između bezazlenog obožavanja i potencijalno opasne opsesije, kao i sigurnosti kojoj su zvijezde izložene na javnim događanjima.

*uz korištenje AI-ja

