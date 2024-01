Glumac iz 'Better Call Saul' je otkrio da je u rodu s kraljem Charlesom: 'Čovječe, to je ludo'

Glumac Bob Odenkirk (61), najpoznatiji po ulozi odvjetnika Saula Goodmana u seriji 'Better Call Saul', saznao je da je u rodu s britanskom kraljevskom obitelji.

Američka televizijska emisija 'Finding Your Roots', koja se bavi rodoslovljem, pratila je Odenkirkovu obitelj pet generacija unazad i otkrila da je glumac 11. rođak kralja Charlesa III. Usprkos tome što njegova obitelj potječe iz Chicaga, stručnjaci za podrijetlo otkrili su u emisiji da je glumčev peti pradjed, Friedrich Carl Steinholz, rođen u Plönu u Njemačkoj 1755. godine.

Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION

Voditelj Henry Louis Gates Jr. rekao je Odenkirku da se Steinholz vjenčao s vojvotkinjom od Plöna, koja je bila u srodstvu s europskim kraljevskim obiteljima zbog mješovitih brakova. U početku, glumac nije bio impresioniran.

- Zbog toga se osjećam kao dio povijesti koje nisam mislio da sam dio. Ja sam Amerikanac. Nisam monarhist. Ne vjerujem u to. Osjećam se kao da je to malo uvrnuto. Razumijem zašto se društvo izgradilo oko monarha i vođa, a oni su ih prenosili kroz generacije. Razumijem da kroz to prolazi svako društvo, svaka civilizacija. Ali mislim da smo s demokracijom došli na bolje mjesto i trebali bismo nastaviti tim putem - objasnio je Odenkirk.

Međutim, situacija se promijenila kada je saznao da je u rodu s britanskim kraljem.

Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION

- Pa, možda se predomislim u vezi s tim! To je tako smiješno, čovječe. To je ludo! Šalite se? To je suludo! - uzviknuo je glumac.

Godine 2021. Odenkirk je kolabirao od srčanog udara na snimanju serije 'Better Call Saul', a preživio je samo zahvaljujući kolegama koji su ga oživljavali.