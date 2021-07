Zvijezda serija 'Breaking Bad' i 'Better Call Saul', glumac Bob Odenkirk (58) srušio se na snimanju u New Mexicu te je hitno prevezen u bolnicu, piše The Associated Press.

Hitnu pomoć pozvale su kolege koje s njim rade na seriji, a Odenkirk je u bolnici proveo cijeli dan.

Još uvijek nije poznato zbog čega je glumcu pozlilo i koliko će dugo morati ostati na liječenju.

Naime, trenutno se snima šesta i posljednja sezona serije 'Better Call Saul'. Radnja prati događaje koje su prethodile onima iz hit serije 'Breaking Bad', a smještena je u gradu Albuquerqueju u New Mexicu, gdje se serija i snima.

Bob je za ulogu odvjetnika Jimmyja McGilla četiri puta bio nominiran za Emmyja.