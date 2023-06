Glumac iz BiH godinama traga za posmrtnim ostacima svog oca i braće: 'Sve je manje nade...'

Bosanskohercegovački glumac Edin Hasanović (31) kao dijete je pobjegao s obitelji u Njemačku, a na društvenim mrežama je podijelio emotivnu objavu u kojoj je progovorio o svom ocu koji je ubijen na današnji dan 1992. godine, a za čijim se posmrtnim ostacima i dalje traga.

Hasanovića je javnost upoznala nakon što je film u kojem glumi 'All Quiet on the Western Front' osvojio četiri Oscara, a svojevremeno je govorio o svom porijeklu i životnoj priči koja ga je od Zvornika dovela do Njemačke.

Foto: Annette Riedl/DPA

Rođen je 1992. godine kod Klise u Zvorniku. Pripadnici Vojske Republike Srpske su tada u nepoznatom pravcu odveli oko 700 muškaraca, a za posmrtnim ostacima više od 200 njih se još uvijek traga ili se vode kao nestali. Među njima su Edinov otac i njegova dva brata, o čemu je govorio u posljednjoj objavi.

- Nema ništa novo. Sve kao i u posljednjih 31 godinu. Bez ostataka toliko dugo. Nema groba. Nema mira. Sve je manje nade. Nešto se u meni još bori protiv toga da u potpunosti nestane. Nada ustupa mjesto bespomoćnom očaju. Umoran sam. Zašto bih sad dobio poziv koji sam čekao cijeli život? - započeo je Edin objavu na Instagramu te upitao traga li se i dalje za nestalima i njihovim posmrtnim ostacima.

Foto: Gerald Matzka/DPA

- Traže li ih još uvijek? Kako da znam? Poznaje li netko nekoga? Iz Bosne poručuju da ljudi koji rade za organizaciju traženja jednostavno ne žele ostati nezaposleni i zato zadržavaju kosti. Je li to istina? Nemam pojma šta bih mogao napraviti povodom toga. Došlo je vrijeme da preko društvenih mreža pokušam saznati traže li se uopće posmrtni ostaci mog oca i zašto to traje desetljećima - naveo je glumac dalje.

- Babo moj - tako mi zovemo oca, riječ koju nikad nisam mogao izgovoriti - nije se mogao ni oprostiti od nas. Nosio me je u rukama. Četnik mu je dao izbor da bebu baci u rijeku ili da je preda ženi. 'Čuvaj ga dobro', kazao je. Zatim, posljednji pogled između mame i tate - ne znajući da će biti posljednji. Ukrcan je na kamion. Moja nana je na ovaj dan izgubila tri sina. Nikad više nije čula ništa o njima - ispričao je u nastavku objave.

Foto: Annette Riedl/DPA

Edin je ovaj tekst podijelio uz fotografiju lančića s privjeskom na kom je bilo urezano 'Volim te'.

- Ovaj privjesak ostao je od onog kojeg uvijek nosim sa sobom. Ugravirano 'volim te' kao da je znao koliko će mi snage dati s ovim do kraja života - zaključio je Hasan.