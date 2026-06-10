Glumac iz 'Igre prijestolja' stiže na 3. izdanje Slano Film Days

Irski glumac Liam Cunningham, najpoznatiji po ulozi Davosa Seawortha u serijalu „Igra prijestolja“, dolazi na 3. Slano Film Days i sudjelovat će u programu „Filmski razgovori“, objavili su u srijedu organizatori filmskog projekta koji se u Slanom održava od 16. do 20. lipnja.

Cunningham je za svoja glumačka postignuća dvaput dobio priznanje Irske akademije za film i televiziju, a nominiran je i za nagrade London Film Critics' Circle Award i British Independent Film Award. S glumcem Michaelom Fassbenderom podijelio je nagradu BAFTA za kratki film „Pitch Black Heist“.

Foto: HBO

„Njegov glumački genij ponajbolje dolazi do izražaja u kultnoj povijesnoj drami "Glad" redatelja Stevea McQueena iz 2008. godine, u kojoj je utjelovio lik svećenika te uz Fassbendera iznio antologijsku, 17-minutnu scenu razgovora bez ijednog reza, koja se i danas smatra jednim od najvećih glumačkih pothvata u modernoj kinematografiji“, navode organizatori.

Cunningham će u Slanom sudjelovati u programu „Filmski razgovori“ s višestruko nagrađivanom redateljicom i scenaristicom Jasmilom Žbanić, dobitnicom Zlatnog medvjeda za film „Grbavica“, kojoj je film „Quo vadis, Aida?“ donio četiri Europske filmske nagrade i bio nominiran za Oscara i BAFTA-u. Žbanić će u Slanom sa snimateljicom Christine A. Maier podijeliti iskustva s upravo završenog snimanja filma „Quo vadis, Aida? – Dio koji nedostaje“.

Foto: IMAGO/Horst Galuschka /IMAGOSTOC

Mađarska redateljica i scenaristica Lili Horvát predstavit će svoj rad na psihološkoj drami „My Notes on Mars“, svom prvom igranom filmu na engleskom jeziku, koji je u postprodukciji, a u kojem glume Rupert Friend i Mackenzie Davis. Horvát je autorica nagrađivanih filmova „Dijete srijede“ i „Pripreme za zajednički život na neodređeno vrijeme“, koji će biti prikazan i u sklopu filmskog programa Slano Film Days, uz prisutnost glavne glumice Natase Stork.

Na 3. Slano Film Days stiže i nagrađivani meksički filmaš Michel Franco, koji će sudionicima programa za glumce i redatelje „Razgovor o karijeri“ približiti svoj način pripovijedanja i stvaranja prepoznatljivog autorskog stila.

Organizatori su ranije najavili da na 3. Slano Film Days dolaze i poljski oskarovac Pawel Pawlikowski, švedski filmaš i dvostruki dobitnik Zlatne palme Ruben Östlund te američki glumačko-autorski par, supružnici Maggie Gyllenhaal i Peter Sarsgaard, koji će u Slanom predstaviti film „Nevjesta!“ i sudjelovati u programu „Filmski razgovori“.

U programu „Razgovori o karijeri“ sudjelovat će producent, oskarovac Peter Spears te Emilie Georges i Mike Goodridge, potom casting direktori Kate Rhodes James, Francesco Vedovati i Timka Grin, kao i agenti Olivier Barbier, Nikola Barišić, Anila Gajević i Bojana Rnjak.

Posebni gosti 3. Slano Film Days bit će redatelj i oskarovac Danis Tanović, redateljica Maura Delpero, redatelj i producent Ognjen Glavonić, redatelj i scenarist Damjan Kozole, producent Philippe Bober, producent i scenarist Erik Hemmendorff te direktorica fotografije Christine A. Maier.

Partner ovog filmskog događanja je Sarajevo Film Festival.