Glumac iz Netflixove serije ubio svoju majku, a dokazi pokazali da je planirao ubiti i Trudeaua

Glumac Ryan Grantham (24), poznatiji po kratkoj ulozi u Netflixovoj seriji 'Riverdale', nalazi se na suđenju za ubojstvo svoje majke Barbare White, a navodno je planirao ubiti i kanadskog premijera Justina Trudeaua (50).

POGLEDAJTE VIDEO:

U utorak je nastavljeno ročište za izricanje presude Ryanu Granthamu na Vrhovnom sudu na kojem je izneseno izvješće o mentalnom stanju i ponašanju mladog glumca prije i nakon što je ubio svoju 64-godišnju majku u njihovoj gradskoj kući u Squamishu.

Grantham je ustrijelio svoju majku u potiljak dok je svirala klavir 31. ožujka 2020. On je priznao krivnju za ubojstvo drugog stupnja u ožujku nakon što je prvotno bio optužen za ubojstvo prvog stupnja, piše CBC.

U ponedjeljak je sud saslušao kako je glumac uvježbavao ubojstvo i čak snimio video zapise koji su prikazani na sudu, uključujući četverominutni segment snimljen satima nakon ubojstva u kojem je priznao ubojstvo i pokazao mrtvo tijelo svoje majke.

Sljedećeg dana spremio je u svoj automobil tri pištolja, streljivo, 12 molotovljevih koktela, potrepštine za kampiranje i zemljovid s uputama do Rideau Cottagea u Ottawi i krenuo na istok s idejom da će ubiti premijera Justina Trudeaua. No, do njegove kuće nikada nije stigao već se predao u sjedište policije u Vancouveru.

Najčitaniji članci