Glumac iz 'Ugly Betty' završio u pritvoru zbog napada: Objavili i njegovu fotku, šokirao mnoge...

Eric Mabius (53), glumac najpoznatiji po ulozi Daniela Meadea iz serije 'Ugly Betty', uhićen je u četvrtak ujutro zbog napada na dvije žene. Kako navodi Fox News, oborio je dvije žene na pod u jednom baru. Policija ga je privela te ga terete za fizički napad i opiranje uhićenju.

Kako stoji u izvještaju, jedna od žena je navodno 'bila pijana i smetala drugima' u baru, a druga je bila žrtva njezinog maltretiranja.

Foto: Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION

- Žrtva je rekla da je sve trajalo nekoliko sekundi, no kad je pala na pod, Mabius se našao na njoj i počeo joj čupati kosu - rekao je jedan od policajaca koji je intervenirao.

Policija je, osim glumca, uhitila i ženu koja je navodno maltretirala druge.

U izvješću nadalje stoji da je Mabius postao 'ratoboran' kada su ga policajci izveli iz bara te nije htio 'slijediti ni najosnovnije naredbe, poput one da sjedne na klupu'.

- Naposljetku smo ga morali privesti zbog opiranja - poručio je policajac. Policija je objavila i njegovu fotografiju iz pritvora, a mnogi su primijetili da je na njoj neprepoznatljiv. Na njegovom licu vidljive su i ozljede, uključujući porezotinu ispod oka te masnicu.

Foto: Profimedia

Mabius se proslavio ulogom u seriji 'Ugly Betty' koja se emitirala od 2006. do 2010. godine, a bila je popularna i u Hrvatskoj. Nakon toga, glumac je dobio glavnu ulogu u seriji 'Signed, Sealed, Delivered' koja je trajala svega jednu sezonu, no prerasla je u filmsku franšizu u kojoj je Mabius glumio u čak 11 filmova.

Foto: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

Njegov posljednji film 'Haul Out the Holly: Lit Up' izašao je 2023. godine.

Bio je u braku s Ivy Sherman od 2006. do 2018. godine te s njome ima dvojicu sinova.