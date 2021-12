U Chicagu je prošli ponedjeljak započelo suđenje američkom glumcu Jussieu Smollettu (36), poznatom iz serije 'Imperij', koji je uhićen zbog organiziranja lažnog rasističkog napada na samog sebe kako bi stekao publicitet i potaknuo razvoj karijere, piše Yahoo! News.

Naime, Jussie je optužen da je u 2019. godini lažno prijavio policiji da su ga dvojica maskiranih muškaraca napala i vrijeđala zbog rase i seksualne orijentacije. Uz to su ga, kako je barem tada tvrdio, i fizički napali, vezali mu omču oko vrata te ga posipali nepoznatom kemikalijom.

Glumac je nakon navodnog napada ispričao i da su mu muškarci vikali da su u zemlji MAGA, prema sloganu iz kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa (Make America Great Again).

On tvrdi da nije kriv i da nije planirao i sudjelovao u tom napadu. Ipak, sud ga tereti po šest točaka prekršaja zbog sumnje da je davao lažne izjave policiji.

Prošli tjedan nije bilo poznato hoće li se glumac pojaviti na sudu, no on je to u ponedjeljak napravio. Njegovo se svjedočenje fokusiralo na njegov odnos s braćom Osundairo koji su 2019. privedeni zbog sumnje na napad na glumca. Oni su također svjedočili na suđenju, a jednog od braće, Olu Osundaira, Smollett je optužio za homofobiju, što je Ola negirao na sudu. Oboje su na sudu rekli da im je glumac za insceniranje napada platio 23.000 kuna.

Naime, odvjetnik Nenye Uche je Smolletta upitao može li vjerovati Oli, na što je on odgovorio da je znao da nikada ne može, prenosi CNN.

- Stvarao mi je osjećaj nelagode. Svaki puta kada smo bili u društvu, on nije htio razgovarati sa mnom - rekao je glumac pred sudom.

S druge strane, Abimbola Osundairo, svjedočio je na sudu da mu je glumac rekao da želi da ga istuče dovoljno da ima vidljive ozlijede, ali da ga ne ozlijedi ozbiljno. To ga je tada zbunilo.

Smollett je Abimbola navodno gledao kao prijatelja. Svjedočio je na sudu da mu je Abimbola pomagao nabaviti drogu, uključujući i kokain. Osim toga, tvrdi da se između njih razvila ljubavna veza te da su imali intimne odnose u Chicagu.

Kako piše CNN, na sudu je glumac rekao da su se u privatnoj sobi zajedno drogirali i ljubili, a rekao je i da su se zajedno zadovoljavali u drugom navratu.

Abimbola je ovo negirao ranije tijekom suđenja kada je naveo da nije niti znao da je privlačan Smollettu te da između njih nikada nije bilo privlačnosti.

U drugom navratu Smollett je svjedočio o tome da često voli pušiti marihuanu i voziti jer mu je to način da pobjegne od obožavatelja. To je često radio sam, ali mu je nekada, kako je rekao, društvo pravio upravo Abimbola.

Podsjetimo, Jussie je ranije optužen po 16 točaka optužnice za lažno prijavljivanje policiji.

Prema tvrdnjama policije, dvojica braće, Olabinjo i Abimbola Osundairo, priznali su da im je Smollett platio 3500 tisuća dolara, odnosno 23 tisuće kuna, da insceniraju napad jer nije bio zadovoljan iznosom svoje plaće. Lokalni novinari pronašli su snimke nadzorne kamere dvojice braće kako kupuju stvari koje su navodno upotrijebljene u prijevari, među kojima i crvenu kapu i maske za lice. Isto tako, Jussie je navodno i sam sebi poslao prijeteće, rasističko pismo.

Glumac Smollett nakon ovog skandala izbačen je iz postave serije 'Imperij'.