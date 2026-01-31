Glumac koji se proslavio ulogom u 'Bridgertonu' otkrio zašto je napustio seriju: Jednostavno je

Obavijesti

IZNENADIO SVE

Zvijezda nove sezone koja već ruši sve rekorde je Yerin Ha, koja tumači lik Sophie Baek, novu ljubav Benedicta Bridgertona

Prvi dio četvrte sezone 'Bridgerton' stigao je na Netflix, a najveći fanovi već su pogledali epizode. One prate ljubavnu priču Benedicta i Sophia, a u njima nema Regé-Jean Pagea (38), koji se proslavio ulogom Simona, vojvode od Hastingsa, u prvoj sezoni.

Page se od tada nije vraćao u seriju, a u intervjuu je objasnio zašto je otišao nakon velikog uspjeha. Pitali su ga je li otišao zbog toga što ne želi da ga se zauvijek povezuje s jednom ulogom, a njegov odgovor je iznenadio mnoge.

- Puno je jednostavnije od toga. Prihvatio sam ulogu, odradio svoje i prešao na druge projekte. To je to. Cijela priča. Volio bih da zvuči glamuroznije - rekao je glumac.

- Nakon što smo završili priču, postojalo je iskušenje da iskoristimo uspjeh i kažemo: 'Priča je prošla odlično, pa bismo je mogli malo rastegnuti i izmisliti nešto novo'. Ali to nikad nije bilo dio našeg dogovora - dodao je.

Zvijezda nove sezone koja već ruši sve rekorde je Yerin Ha (28), koja tumači lik Sophie Baek, novu ljubav Benedicta Bridgertona.

