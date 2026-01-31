Glumac koji se proslavio ulogom u 'Bridgertonu' otkrio zašto je napustio seriju: Jednostavno je

Prvi dio četvrte sezone 'Bridgerton' stigao je na Netflix, a najveći fanovi već su pogledali epizode. One prate ljubavnu priču Benedicta i Sophia, a u njima nema Regé-Jean Pagea (38), koji se proslavio ulogom Simona, vojvode od Hastingsa, u prvoj sezoni.

Page se od tada nije vraćao u seriju, a u intervjuu je objasnio zašto je otišao nakon velikog uspjeha. Pitali su ga je li otišao zbog toga što ne želi da ga se zauvijek povezuje s jednom ulogom, a njegov odgovor je iznenadio mnoge.

- Puno je jednostavnije od toga. Prihvatio sam ulogu, odradio svoje i prešao na druge projekte. To je to. Cijela priča. Volio bih da zvuči glamuroznije - rekao je glumac.

- Nakon što smo završili priču, postojalo je iskušenje da iskoristimo uspjeh i kažemo: 'Priča je prošla odlično, pa bismo je mogli malo rastegnuti i izmisliti nešto novo'. Ali to nikad nije bilo dio našeg dogovora - dodao je.

Zvijezda nove sezone koja već ruši sve rekorde je Yerin Ha (28), koja tumači lik Sophie Baek, novu ljubav Benedicta Bridgertona.