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Glumac Lazar Ristovski oženio se 39 godina mlađom kolegicom

Piše Maša Mai Čigir,
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Glumac Lazar Ristovski oženio se 39 godina mlađom kolegicom
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Foto: Instagram
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Srpski glumac i njegova 39 godina mlađa kolegica Anica Lazić otkrili su da su se vjenčali

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Srpski glumac i redatelj Lazar Ristovski (73) i njegova 39 godina mlađa kolegica Anica Lazić (34) izrekli su sudbonosno 'da'. Objava na Instagramu o sklapanju braka izazvala je lavinu komentara i čestitki. 

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- Upravo vjenčani - napisala je Anica uz niz fotografija, a na Instagramu je odmah promijenila i prezime i svome djevojačkom Lazić dodala Ristovski.

Veza ovog para od samog je početka bila pod povećalom javnosti, ponajviše zbog velike razlike u godinama, što je glumica i komentirala u jednom intervjuu.

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- Najviše se piše o razlici u godinama, a Lazar i ja tu razliku uopće ne osjećamo. Postoji jedan trenutak kada se osjeti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem s kremom, a on s džemom i orasima. Tada je osjetimo i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i žao mi je što se žene danas, kada napune četrdeset godina, već nazivaju bakama i kao da je starenje i imati određene godine danas sramota - rekla je za Blic pa nastavila:

- Voljela bih jednog dana biti baka i to mi je cilj. Oduvijek sam bila okružena starijima od sebe i takva sam otkad sam se rodila. Sve moje prijateljice starije su od mene. Je li to zrelost, ne znam, ali jednostavno mi je takav horoskop, Bog mi je tako dao. Što se nas dvoje tiče, ta razlika u godinama kod nas je najmanje važna, a u medijima je najvažniji.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Srpski mediji prenose kako je vjenčanje održano u krugu najbližih prijatelja i obitelji, a među uzvanicima se istaknulo i jedno poznato lice. Naime, uloga kume pripala je manekenki Sofiji Milošević, koja je svoju sreću podijelila emotivnim komentarom ispod objave.

Mladenci su u vezi od 2022. godine, a nagrađivanom glumcu ovo je drugi brak. Prvi je bio s glumicom Danicom Ristovski (70) i zajedno su bili 42 godine, od 1980. do 2022., tijekom kojeg su dobili sinove Petra i Jovana koji je Aničin vršnjak. 

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