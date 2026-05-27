Glumac Marko Braić otkrio kako mu je živjeti u Barceloni: 'Konačno sam sretan u ljubavi'

Glumac Marko Braić posljednjih mjeseci živi na relaciji Hrvatska – Španjolska, nakon što je zbog ljubavi preselio u Barcelonu. Iako uživa u opuštenijem mediteranskom ritmu života, rodnu Hrvatsku i dalje često posjećuje.

„Jako sam zaljubljen i konačno sam sretan na tom polju u životu“, priznao je Marko za IN Magazin.

Njegovo srce osvojila je Andrea srpskih korijena, a glumac ne skriva koliko mu znači stabilan odnos i podrška partnerice. Na pitanje bira li ljubav ili karijeru, bez razmišljanja je odgovorio:

„Na svu sreću pronašao sam ljubav koja me podržava u karijeri, tako da me Bog nagradio s jednim i drugim.“

Braić je govorio i o stvarima koje ne tolerira u odnosima, istaknuvši kako mu je ljubomora najveći „red flag“.

„Ljubomora je nešto što ne mogu podnijeti“, rekao je.

Osim ljubavi, dotaknuo se i fizičkog izgleda te života nakon Survivora, u kojem je sudjelovao 2025. godine. Kaže kako ga je show promijenio i pomogao mu da bolje upozna samoga sebe.

„Taj show sam iskoristio da budem svoj pa da i ja upoznam sebe“, objasnio je glumac.

Iako iza sebe ima niz uspješnih uloga, Marko se često suočavao i s glasinama, no na njih danas gleda s humorom. Prisjetio se i situacije kada je njegova obitelj pročitala lažnu vijest da je bankrotirao.

„Mama me pitala treba li mi posuditi novac jer je u novinama pisalo da sam bankrotirao. Tome smo se samo nasmijali“, ispričao je.

