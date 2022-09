Glumac nakon raka i korone: 'Bio sam bolestan skoro dvije godine, sve to se činilo kao san'

Nova TV serija Jeffa Bridgesa 'The Old Man' još je bila u produkciji kada je glumcu dijagnosticiran limfom. Vijest je dobio 2020. tijekom stanke od snimanja zbog pandemije što je dovelo do, kako on opisuje, dvogodišnje 'zdravstvene avanture'.

POGLEDAJ VIDEO: Jeff o raku

- Dobio sam rak i išao na kemoterapiju, a zatim i COVID povrh toga. A kemoterapija mi je uništila imunitet pa sam imao prilično tešku verziju COVID - ispričao je veteran filma.

- Bio sam bolestan skoro dvije godine i sve to se činilo kao san - rekao je.

Zvijezda, koja glumi još od davne 1951. godine te je poznat po ulogama u filmovima Big Lebowski, Crazy Heart i The Fisher King kaže da se unatoč mjesecima provedenima u bolnici trudio usredotočiti na najbolje u toj situaciji.

- Nije sve loše, bilo je prekrasnih dijelova u bolesti, potpuno neočekivanih, kao što je osjećati svu tu ljubav od obitelji i prijatelja i od drugih ljudi diljem svijeta - kaže.

- Bio je to neočekivan, prekrasan osjećaj, kao i ljubav koju je to na neki način potaknulo u meni. Rekao sam si: 'O da, ovo je život, ovo je divno', i sve je postalo nekako hiper-dragocjeno tijekom tog vremena - objašnjava.

U siječnju 2021. Bridges je podijelio ohrabrujuće novosti o svom raku, rekavši obožavateljima da se njegov tumor 'drastično smanjio'.

Ispričao je da kad je izašao iz bolnice da se to vrijeme koje je proveo u bolnici činilo kao san.

- Prekinuli smo snimanje zbog pandemije i pauzirali smo nekoliko mjeseci tijekom kojih je počela moja zdravstvena avantura. A onda sam se dvije godine kasnije vratio na posao i to je bio najbizarniji osjećaj - bilo je kao da smo imali dugi vikend i jedva sam čekao da svojim prijateljima ispričam svoj san: bio sam bolestan, bio sam u bolnici, znaš, sve je bilo kao iz snova - ispričao je Jeff.

- Ali sad sam ponovno na nogama i oduševljen sam što sam ovdje - dodao je.

Oscarom nagrađeni glumac (72) kaže da se sada osjeća odlično i da mu je drago što promovira svoju seriju. Inače to mu je prva ponavljajuća uloga na televiziji još otkad je bio dijete.

- Moj otac, Lloyd Bridges, snimao je mnoge TV serije i iz njegovog sam iskustva mogao reći kako je to bio težak posao i koliko je bio zabrinut jer je stalno imao osjećaj da nema dovoljno vremena da se stvarno posveti snimanju i bio sam malo zabrinut zbog toga - kaže on i nastavlja da misli da ga je to 'kočilo da se bavi televizijom'.

- Ali danas su zaista sjajne stvari na televiziji, ima toliko toga i tako je visoke kvalitete, pomislio sam si kako bih volio i ja s tim eksperimentirati - rekao je za Sky News.

Bridges kaže da je nakon sastanka s tvorcem The Old Mana Johnom Steinbergom i ostalima koji stoje iza serije bio uvjeren da će na seriji biti angažirani samo najbolji ljudi.

Na kraju, kaže, nije bilo 'ništa drugačije nego snimanje filma'.

