Glumac o debljanju zbog uloge: 'Nije baš zabavno. Svakog dana sam pio čašu ulja i jeo sve ovo!'

Mark Wahlberg poznat je po strogom režimu života koji 50-godišnjaka drži u zavidnoj kondiciji, ali za svoj novi glumački pothvat "Otac Stu", morao je prestati trenirati i početi jesti i to puno.

"Goveđi odresci, pečeni krumpir, desetak jaja svakog jutra, desetak komada slanine, dvije zdjele bijele riže, čaša maslinovog ulja", nabraja on za AFP.

"Puno visokoproteinskih namirnica prva dva tjedna; druga dva tjedna puno škroba. A onda posljednja dva tjedna puno soli da bismo na neki način dobili učinak napuhnutosti što nije nimalo zabavno."

Fizička transformacija iz zategnutog sportaša u osobu prekomjerne težine pomogla je njegovoj ulozi Stuarta Longa, amaterskog boksača koji nakon ozljede objesi rukavice o klin i preseli se u Hollywood kako bi postao glumac. Na poslu u supermarketu Long upoznaje Carmen, koju glumi Teresa Ruiz i namjerava osvojiti njezino srce odlaskom u njezinu crkvu. Njegov agnosticizam ustupa mjesto istinskoj vjeri i on odlučuje postati svećenik, unatoč skepticizmu svojih roditelja, kojeg glume Jacki Weaver i Mel Gibson. Mora se suočiti i sa svojim najvećim izazovom: dijagnozom degenerativne bolesti koja će mu oduzeti vlastito tijelo. Za Wahlberga, koji je također producirao film, stvarna priča o "Ocu Stuu" odmak je od prethodnih akcijskih filmova, ali, inzistira, nije neočekivana.

"To je neobična uloga, ali je također prilično očigledan izbor ako poznajete mene i moje osobno putovanje i ono što želim raditi dok starim i pokušavam pronaći stvari koje imaju malo više značenja i svrhu", rekao je za AFP.

“Ali uvijek sam osjećao kao da sam... dobio zadatak da to učinim s razlogom."

"Ovo je za veće Božje dobro, pa sam prihvatio iskoristiti svoje talente u tu svrhu", rekao je.

Uz vjersku tematiku film "Otac Stu", koji će se početi prikazivati u Sjedinjenim Državama uoči Uskrsnog vikenda, također se bavi obitelji i ljudskom dobrotom. Za Ruiz su se svi ti elementi spojili u njezin karakter.

“Sviđalo mi se što je bila vrlo ljubazna i velikodušna i što je imala vrlo duboku vjeru”, rekla je Ruiz.

"To je bilo nešto što sam viđala svojoj zajednici, to je nešto što sam vidjela kod svoje majke, tako da sam stvarno uživala što sam to mogla prikazati publici širom svijeta."

Glumačka postava filma "Father Stu", koja također uključuje Malcolma McDowella, pružila je Ruiz priliku da radi uz drugu generaciju glumaca - izbliza.

"Moja prikolica bila je odmah do kampera Mela (Gibsona). Tako da bih ponekad zavirila i čula ga kako se pripremao i to mi je kao mladoj glumici bilo jako važno, znate, čuti kako jedan od velikana radi.

Za Weavera je Wahlberg bio jedno od najvećih otkrića projekta.

"Mislio sam da bi mogao biti pomalo grubijan, jer je uvijek igrao te teške uloge", rekao je Australac za AFP.

– Ali on je divna osoba.

