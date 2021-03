Britanski glumac Daniel Kaluuya (32) osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu Freda Hamptona, aktivista Crnih pantera u filmu 'Judas and the Black Messiah', a njegov pobjednički govor postao je viralni hit. Treba na tome doduše 'čestitati' i organizatorima koji su ga nehotice utišali dok je govorio o filmu, njegovoj važnosti i zahvaljivao brojnim suradnicima.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Jeste me! Prevarili ste me! - govorio je Kaluuya u šali u live prijenosu, nakon što su otklonjeni tehnički problemi, a on vraćen u program kako bi se javno obratio.

Kasnije je priznao kako je zaista bio ljut kad je shvatio da govori uzalud, no i da ga je ubrzo prošlo. S obzirom na to da se praktički sve dodjele nagrada u posljednjih godinu dana odrađuju online, nije neobično da se katkad i potkrade pogreška poput ove.

Dok je Kaluuya trebao imati svoj pobjednički govor, publika je u prijenosu mogla čuti njegovog kolegu Jareda Leta, koji je zaključio kako je prava šteta što ne čujemo britanskog glumca.