Ove godine, s obzirom na pandemiju korona virusa, 78. po redu godišnja dodjela nagrada Zlatni globus održana je uglavnom virtualno, a suvoditeljice svečanosti, Tina Fey i Amy Poehler, dodjelu Zlatnih globusa vodile su s dvije lokacije - jedna iz New Yorka, a druga iz Los Angelesa.

Nakon Oscara, Zlatni globus predstavlja najvažniju nagradu u filmskoj i televizijskoj industriji, nominirane i pobjednike odabiru članovi holivudskog udruženja stranih novinara (HFPA), a dodjela ove godine bila je zasjenjena i prigovorima zbog manjka tamnoputih predstavnika u 87-članom HFPA udruženju.

"Nomadland", redateljice Chloe Zhao, osvojio je Zlatni globus za najbolju dramu. U filmu glavnu žensku ulogu tumači Frances McDormand, koja gubi sve u velikoj krizi 2008., spakira stvari u svoj automobil i odlučuje živjeti nomadskim životom, vozeći se američkim zapadom nakon ekonomskog sloma maloga grada. Zhao je i pripala nagrada u kategoriji najboljeg redatelja, čime je tek druga žena u povijesti Zlatnog globusa kojoj je pripala nagrada u toj kategoriji.

U kategoriji najboljeg filma - mjuzikla ili komedije nagradu je pripala filmu "Borat Subsequent Moviefilm" (Borat 2) sa Sachom Baronom Cohenom u glavnoj ulozi, novinara iz Kazahstana koji nosi dar za američkog potpredsjednika Mikea Pencea. Cohenu je ujedno za ulogu u tom filmu pripala i nagrada u kategoriji najboljeg glumca u komediji ili mjuziklu, dok je Zlatni globus za najbolju glumicu u komediji ili mjuziklu dodijeljena Rosamund Pike za ulogu u filmu "Jako mi je stalo".

Chadwick Boseman posthumno je dobio nagradu za najboljeg filmskog glumca u drami, šest mjeseci nakon što je njegova smrt u 44. godini šokirala obožavatelje širom svijeta. Nagrađen je za vodeću ulogu u filmu "Ma Rainey: Majka bluesa", dok je za najbolju glumicu u drami nagrađena Andra Day za film "The United States vs Billie Holiday".

Netflixova drama "Mank", redatelja Davida Finchera, imala je najviše filmskih nominacija za Zlatni globus, šest, uključujući i najvažniju, za najbolju dramu, no naposljetku je ostala praznih ruku. No, streaming servis video i TV sadržaja Netflix sa šest nagrada u kategoriji televizijskih serija i četiri Zlatna globusa u kategoriji filma ipak je bio najuspješniji od svih distributera.

Neftlixova serija "Kruna", koja prikazuje život britanske kraljevske obitelji, tako je proglašena za najbolju dramsku televizijsku seriju. Emma Corrin (25) koja u "Kruni" glumi mladu princezu Dianu, proglašena je najboljom glumicom u dramskoj televizijskoj seriji, pobijedivši veteranke Oliviu Colman i Lauru Linney. U kategoriji najboljeg glumca u dramskoj seriji nagradu je osvojio Josh O'Connor, koji u "Kruni" glumi princa Charlesa. Tu je i Gillian Anderson koja je proglašena najboljom sporednom glumicom za ulogu premijerke Margaret Thatcher.

Dan Levy i njegov otac Eugene glavni su glumci i kreatori Netflixove serije "Schitt's Creek", priče o jednom bogatoj obitelji koja je prisiljena preseliti u mali grad, a koja je pobijedila u kategoriji najbolje humoristične televizijske serije. Catherine O'Hara iz te serije osvojila je Zlatni globus u kategoriji najbolje glumice u televizijskoj seriji iz žanra komedije ili mjuzikla.

Veliki Netflixov prošlogodišnji hit "Damin gambit" pobijedio je u kategoriji serija ograničena trajanja. Za najboljeg glumca u humorističnoj seriji Zlatni globus je dobio Jason Sudeikis u za ulogu u seriji "Ted Lasso", o treneru američkog nogometa koji je dobio posao u Londonu.

Korejsko-američki "Minari" najbolji je film na stranom jeziku. a riječ je o obiteljskoj drami s elementima komedije u kojoj se korejska obitelj doseljava u državu Arkansas u potrazi za ‘američkim snom’. Britanac Daniel Kaluuya osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu Freda Hamptona, aktivista Crne Pantere u filmu "Juda i crni mesija". Njegov sunarodnjak John Boyega nagrađen je pak za sporednu ulogu glumca za ulogu u televizijskoj seriji "Mala sjekira" o životu crnaca u Londonu 1970-ih.

U kategoriji najbolje sporedne glumice za ulogu u filmu 'Mauritanac' nagradu je dobila Jodie Foster, dok je "Duša" dobio nagradu za najbolji animirani film. Američka glumica i aktivistica Jane Fonda za životno postignuće u filmskoj industriji dobila je nagradu Cecil B. DeMille. Fonda je bila jedna od najvećih televizijskih zvijezdi 1960-ih i 1970-ih godina, u filmovima kao što su "Barbarella" i "Klute".

Nagrada za životno djelo na televiziji, nazvana po komičarki Carol Burnett, pripala je pak 98-godišnjem televizijskom pioniru Normanu Learu, koji je kao scenarist i producent bio pokretačka snaga nekoliko serija koje su dominirale američkim televizijskim ekranima 1970-ih i 1980-ih, kao što su "All in the Family" and "One Day at a Time."