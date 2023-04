Glumac Pero Juričić proslavio pedeset godina karijere: 'Još uvijek čvrst i postojan na sceni'

Glumac i komičar Pero Juričić (78) proslavio je 50 godina umjetničkog rada. U maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u subotu je izveo svoju predstavu 'Po istinitom događaju'.

Tijekom svih ovih godina karijeru je gradio na Dubrovačkim ljetnim igrama, u kazalištu lutaka, na fimu i televiziji.

- Nekako se probam praviti kao da se uopće ne trudim da to bude duhovito, nego znam da je ta životna situacija o kojoj govorim već sama duhovita, pa onda što vi to ležernije napravite, odigrate kao da vam uopće nije stalo da oni reagiraju, e onda tu ih navučete - objasnio je za HRT.

Najmlađi mu pamte glas iz mnogih crtića, a glumio je i na jezicima koje ni ne poznaje. Njegov nedavni nastup na sceni komentirao je i sin Filip Juričić (41).

- Uletio sam na scenu i u polumraku sletio u gledalište, pa dugo ga ja nisam gledao, onda se onako malo i bojiš, dugo ga nisam vidio na sceni, možda su to sad neke godina, ali kad sam ga vidio - vidio sam da je on još uvijek u dobroj formi i da ne treba imati nikakvu brigu, da se on na toj sceni čvrsto i postojano drži - priznao je poznati glumac.

Pero je nedavno glumio u seriji 'Metropolitanci' pa je za 24 sata priznao kako od glume još ne odustaje.

- To me drži vitalnim, u stalnom treningu. Morate vježbati mozak. Ako sad igram u četiri predstave i u glavi imam otprilike 400 stranica teksta, to je gimnastika za mozak, koja je jako važna za zdravlje - rekao nam je tada.

- Imam s Max teatrom dogovorena gostovanja po moru. Idemo po obali s predstavom 'Romanca o tri ljubavi'. Uvijek ulete sinkronizacije, radio... nije da ću objesiti kopačke o klin - dodao je dalje Pero.

