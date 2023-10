Glumac Siniša Ružić komentirao koncerte Aleksandre Prijović: 'Ona je sada najveći problem...'

Eto, ako se pitate tko je najveći problem Hrvatske trenutno, to je Aleksandra Prijović. Koja se drznula prodati 4x Arenu na Laništu, započeo je objavu na društvenim mrežama hrvatski glumac Siniša Ružić (54). Srpska pjevačica rasprodala je tri koncerta u Zagrebu i ubrzo najavila i četvrti, za koji bi ulaznice također mogle nestati.

Siniša je u podužoj objavi na Facebooku otkrio što on misli o cijeloj toj situaciji.

- To je strašno. Žena pjeva, ima složen show, zakupila dvoranu, platit će ju, platit će porez, izvođače dodatne, radnike, hotel. Postoje i ljudi koji je žele slušati, i platiti za to kartu. I svatko od njih će popiti bar jedno piće, ili više, prije i poslije, u okolnim kafićima, u Areni. Bit će gostiju i iz drugih zemalja. Hoteli, usluge, taksiji, itd, itd, itd. - napisao je Siniša pa se osvrnuo na ono što on smatra problemima.

Foto: IM LIVE PRODUCTION

- Ne znam što ona pjeva. I nije me ni briga. Čini mi se da je pozitivna i da su poruke ljubavne i životne. I nije me briga odakle je. Dolazi ovamo zavrtjeti posao koji koristi svima, napuniti 4x dvoranu koja se jedva par puta godišnje puni. U svakom slučaju korist za sve. Platit će sve što treba (za razliku od nekih političara). Ali ona je problem. Nisu problem nakaradni političari koji sramote sebe i svoj narod. Nisu problem reklame za kocku i ovisnost na tv, i, kako je rekao jedan doktor, '100.000 ljudi noćas ne spava zbog kocke', ni noćas ni svaku noć, zbog kocke, propasti obitelji i dugova. Nisu problem imena kladionica i kockarnica na dresovima prvoligaša i u imenu nogometnih liga. Nisu problem medicinske sestre i doktori koji rade 6-10 noćnih mjesečno za mizeriju. Nisu problem niti nedovoljno plaćeni i podcijenjeni profesori, učitelji, odgajatelji, pedagozi i svi koji se bave djecom od jaslica nadalje. Nisu problem rasprodana hrvatska trgovačka poduzeća i trgovine strancima. Nisu problem hrvatski poljoprivrednici i stočari koji prazne i zatvaraju štale, i ruše nasade zbog neprijateljske konkurencije uvoznih lobija. Nisu problem strane banke i zločin sa kreditima u švicarskom franku - napisao je pa nastavio:

- E da, veliki je problem Dinamov stadion. A projekt Translacijskog centra dječje bolnice Srebrnjak, ma koga to briga, što će nam to. Daj mi stadion u Maksimiru i Poljudu. Da platimo svaku utakmicu 50.000 € kazne. Tko je*e asistente u nastavi i hospicijske njegovatelje, što će nam oni. Ta glupa bolnica u Blatu, pa kome je to problem? Što će ti bolnica? I još za djecu?

Objavu je završio s rečenicom: 'Aleksandra Prijović je problem.'