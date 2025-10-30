Glumačka diva Sanja Vejnović samo za Cafe pozirala kao Ava Gardner: Uskoro 'Divlje pčele'

Jedna od najljepših glumica svijeta predvodi zvjezdanu postavu nove RTL-ove serije "Divlje pčele", do koje brojimo sitno. Kreće 3. studenog u 20:15 sati, a Sanja Vejnović utjelovila je suprugu najmoćnijeg čovjeka u imaginarnom selu u Dalmatinskoj zagori pedesetih godina prošlog stoljeća. Baš dugih pet desetljeća ova je glumačka diva na sceni.

Debitirala je u filmu "Prijeki sud" sa 16 godina, a mnogi je pamte po ulozi Anđe u filmu "Banović Strahinja", Ruženjke Hrabalove u "Varljivom letu '68." te Slave Raškaj u "100 minuta slave", za koji je napisala i scenarij te ga producirala. Na naše fotografiranje došla je nakon cjelodnevnog snimanja u Jadran filmu i u svega nekoliko minuta od Sanje Vejnović postala Ava Gardner.

U vremeplovu smo se prisjetili Martina Sagnera. Bio je simbol jedne ere hrvatske televizije, a njegova autentičnost i humor učinili su ga jednim od najomiljenijih glumaca u povijesti hrvatske kinematografije. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.