U PETAK NA SVIM KIOSCIMA

Glumačka diva Sanja Vejnović samo za Cafe pozirala kao Ava Gardner: Uskoro 'Divlje pčele'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Glumačka diva Sanja Vejnović samo za Cafe pozirala kao Ava Gardner: Uskoro 'Divlje pčele'
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Presnimke fotografija iz privatne arhive/Profimedia

SAMO UZ 24SATA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom televizijskom programu, kinima, streamingu, sapunicama

Jedna od najljepših glumica svijeta predvodi zvjezdanu postavu nove RTL-ove serije "Divlje pčele", do koje brojimo sitno. Kreće 3. studenog u 20:15 sati, a Sanja Vejnović utjelovila je suprugu najmoćnijeg čovjeka u imaginarnom selu u Dalmatinskoj zagori pedesetih godina prošlog stoljeća. Baš dugih pet desetljeća ova je glumačka diva na sceni.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Debitirala je u filmu "Prijeki sud" sa 16 godina, a mnogi je pamte po ulozi Anđe u filmu "Banović Strahinja", Ruženjke Hrabalove u "Varljivom letu '68." te Slave Raškaj u "100 minuta slave", za koji je napisala i scenarij te ga producirala. Na naše fotografiranje došla je nakon cjelodnevnog snimanja u Jadran filmu i u svega nekoliko minuta od Sanje Vejnović postala Ava Gardner.

Pogledali smo biografski film "Springsteen: Deliver Me from Nowhere". Nije savršen, ali neće vas ostaviti ravnodušnim.

U tijeku je snimanje još jednog biografskog filma - o Sylvesteru Stalloneu, koji je prošao trnovit put do slave, koja je došla s "Rockyjem". Omiljeni klasik iduće godine slavi 50. rođendan.

U vremeplovu smo se prisjetili Martina Sagnera. Bio je simbol jedne ere hrvatske televizije, a njegova autentičnost i humor učinili su ga jednim od najomiljenijih glumaca u povijesti hrvatske kinematografije. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.

