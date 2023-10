Glumačka legenda: 'Zašto idem u mirovinu? Pa sad mogu samo glumiti 90-godišnjake, neću to'

Stalno sam govorio da idem u mirovinu. E, sad idem, rekao je legendarni britanski glumac i dobitnik dvije nagrade Oscar, Michael Caine (90) za BBC, prenosi Reuters.

- Shvatio sam da imam film u kojem sam glumio glavnu ulogu i dobio nevjerojatne recenzije... Što bih uopće mogao napraviti da to nadmašim? - rekao je Caine.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Legendarni glumac svoju je posljednju ulogu ostvario u filmu 'The Great Escaper'. Caine u njemu glumi Bernarda Jordana, veterana Drugog svjetskog rata koji bježi iz staračkog doma kako bi prisustvovao proslavi 70. godišnjice Dana D u Francuskoj.

- Jedine uloge koje sad mogu dobiti su one 90-godišnjaka. Možda 85-godišnjaka. Pa sam pomislio da bih se mogao povući iz ovog posla - rekao je Caine.

Foto: JAMES AKENA

Bio je nominiran za šest Oscara, a osvojio je nagradu za najbolje sporedne muške uloge u 'Hannah and Her Sisters' 1986. te 1999. u 'The Cider House Rules'.

Neke od njegovih najvećih uloga su u filmu 'Tihi Amerikanac', 'Obrazovanje Rite' i legendarni lik Alfreda Pennywortha u trilogiji o Batmanu, redatelja Christophera Nolana.